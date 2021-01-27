Гродненцев приглашают на Free Market, где можно бесплатно обменяться (не)нужными вещами

В четверг, 28 января, в Гродно пройдет Free Market — бесплатная ярмарка, где можно будет обменяться одеждой: принести свои ненужные вещи и забрать себе что-то другое. Вещи, которые никто не заберет, будут отданы на благотворительность.
Организаторы гродненской бесплатной ярмарки — организация современного народного образования «Актыўным Быць Файна» и бар «Третье место».
Чтобы принять участие во фримаркете, надо заполнить форму по ссылке.
На бесплатную ярмарку можно будет принести одежду, книги и аксессуары в любом количестве и забрать то, что вам понравилось из принесенного другими. Параллельно в баре можно заказать поесть, послушать музыку и даже потанцевать.
Организаторы также обращают внимание на правила участия во фримаркете:
принимаются одежда, аксессуары, книги в любом количестве;
принимаются только чистые вещи, в хорошем состоянии;
можно забрать любое количество вещей;
каждый может забрать то, что ему нужно, даже если он ничего не принес;
продажа запрещена, вещи отдаются бесплатно;
вещи, которые никто не заберет, будут отданы на благотворительность;
если на одну вещь находится несколько желающих, она разыгрывается в «камень-ножницы-бумага» под надзором freemarket-секундантов;
перед тем как взять что-либо, проверьте, подходит ли оно вам. Если вещь не подошла, положите ее аккуратно туда, откуда взяли;
берите с собой пакеты/сумки — наверняка вы найдете что-нибудь подходящее.
Фримаркет пройдет по адресу: улица Мостовая, 31, бар «Третье место». Начало — 19.00.