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Гродненцев приглашают на Free Market, где можно бесплатно обменяться (не)нужными вещами

27.01.2021 17:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В четверг, 28 января, в Гродно пройдет Free Market — бесплатная ярмарка, где можно будет обменяться одеждой: принести свои ненужные вещи и забрать себе что-то другое. Вещи, которые никто не заберет, будут отданы на благотворительность.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY, носит иллюстративный характер

Организаторы гродненской бесплатной ярмарки — организация современного народного образования «Актыўным Быць Файна» и бар «Третье место».

Чтобы принять участие во фримаркете, надо заполнить форму по ссылке.

На бесплатную ярмарку можно будет принести одежду, книги и аксессуары в любом количестве и забрать то, что вам понравилось из принесенного другими. Параллельно в баре можно заказать поесть, послушать музыку и даже потанцевать.

Организаторы также обращают внимание на правила участия во фримаркете:

  • принимаются одежда, аксессуары, книги в любом количестве;
  • принимаются только чистые вещи, в хорошем состоянии;
  • можно забрать любое количество вещей;
  • каждый может забрать то, что ему нужно, даже если он ничего не принес;
  • продажа запрещена, вещи отдаются бесплатно;
  • вещи, которые никто не заберет, будут отданы на благотворительность;
  • если на одну вещь находится несколько желающих, она разыгрывается в «камень-ножницы-бумага» под надзором freemarket-секундантов;
  • перед тем как взять что-либо, проверьте, подходит ли оно вам. Если вещь не подошла, положите ее аккуратно туда, откуда взяли;
  • берите с собой пакеты/сумки — наверняка вы найдете что-нибудь подходящее.

Фримаркет пройдет по адресу: улица Мостовая, 31, бар «Третье место». Начало — 19.00.

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Теги: Гродно, Могилев
 
 
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В четверг, 28 января, в Гродно пройдет Free Market - бесплатная ярмарка, где можно будет обменяться одеждой: принести свои ненужные вещи и забрать себе что-то другое.
 
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