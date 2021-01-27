Гродненцев приглашают на Free Market, где можно бесплатно обменяться (не)нужными вещами

Источник материала: Tut.by

В четверг, 28 января, в Гродно пройдет Free Market — бесплатная ярмарка, где можно будет обменяться одеждой: принести свои ненужные вещи и забрать себе что-то другое. Вещи, которые никто не заберет, будут отданы на благотворительность.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY, носит иллюстративный характер

Организаторы гродненской бесплатной ярмарки — организация современного народного образования «Актыўным Быць Файна» и бар «Третье место».

Чтобы принять участие во фримаркете, надо заполнить форму по ссылке .

На бесплатную ярмарку можно будет принести одежду, книги и аксессуары в любом количестве и забрать то, что вам понравилось из принесенного другими. Параллельно в баре можно заказать поесть, послушать музыку и даже потанцевать.

Организаторы также обращают внимание на правила участия во фримаркете:

принимаются одежда, аксессуары, книги в любом количестве;

принимаются только чистые вещи, в хорошем состоянии;

можно забрать любое количество вещей;

каждый может забрать то, что ему нужно, даже если он ничего не принес;

продажа запрещена, вещи отдаются бесплатно;

вещи, которые никто не заберет, будут отданы на благотворительность;

если на одну вещь находится несколько желающих, она разыгрывается в «камень-ножницы-бумага» под надзором freemarket-секундантов;

перед тем как взять что-либо, проверьте, подходит ли оно вам. Если вещь не подошла, положите ее аккуратно туда, откуда взяли;

берите с собой пакеты/сумки — наверняка вы найдете что-нибудь подходящее.

Фримаркет пройдет по адресу: улица Мостовая, 31, бар «Третье место». Начало — 19.00.