Попасть в аэропорт можно будет только через два входа - и там измерят температуру

Источник материала: Tut.by

С 28 января зайти в Национальный аэропорт «Минск» можно будет только через два входа и после того, как вам измерят температуру. Об этом сообщает сайт аэропорта.

Вход — только через две двери, выход — через любые

С 28 января в аэропорту начнут тестировать новые тепловизоры. Их установят в общедоступной зоне:

в секторе прилета 1−2 (1-й этаж);

в секторе вылета 3−4 (2-й этаж, эстакада).

Войти в терминал можно будет только через эти входы. Остальные закроют.



Фото: с сайта Национального аэропорта «Минск»

На открытых входах поставят небольшие станции с камерами и высокоточными детекторами. Оборудование позволяет сделать фотофиксацию человека и определить температуру его тела.

Если температура повышена, сработает сигнал и персонал аэропорта разыщет человека. Ему предложат пройти на осмотр к сотрудникам медицинской службы.

Выйти из аэровокзала можно будет через любые двери.

А где еще измеряют температуру в аэропорту?

Такая же система установлена в контролируемой зоне аэропорта — в секторе международного прилета 1−4 со стороны перрона.

Здесь будут мониторить состояние прибывающих пассажиров. Станции измерения работают при входе пассажира в терминал до паспортного контроля.

Национальный аэропорт «Минск» получил оборудование в рамках помощи ВОЗ.