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Попасть в аэропорт можно будет только через два входа - и там измерят температуру
27.01.2021 17:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 28 января зайти в Национальный аэропорт «Минск» можно будет только через два входа и после того, как вам измерят температуру. Об этом
Вход — только через две двери, выход — через любые
С 28 января в аэропорту начнут тестировать новые тепловизоры. Их установят в общедоступной зоне:
Войти в терминал можно будет только через эти входы. Остальные закроют.
На открытых входах поставят небольшие станции с камерами и высокоточными детекторами. Оборудование позволяет сделать фотофиксацию человека и определить температуру его тела.
Если температура повышена, сработает сигнал и персонал аэропорта разыщет человека. Ему предложат пройти на осмотр к сотрудникам медицинской службы.
Выйти из аэровокзала можно будет через любые двери.
А где еще измеряют температуру в аэропорту?
Такая же система установлена в контролируемой зоне аэропорта — в секторе международного прилета 1−4 со стороны перрона.
Здесь будут мониторить состояние прибывающих пассажиров. Станции измерения работают при входе пассажира в терминал до паспортного контроля.
Национальный аэропорт «Минск» получил оборудование в рамках помощи ВОЗ.
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С 28 января зайти в Национальный аэропорт «Минск» можно будет только через два входа и после того, как вам измерят температуру. Об этом сообщает сайт аэропорта.
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