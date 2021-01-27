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В Бресте КГК проводит осмотр в культурном пространстве «КХ»
27.01.2021 17:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бресте сотрудники КГК проводят осмотр в культурном пространстве «КХ», сообщает городской журнал
Перед этим инспекторы Департамента финансовых расследований провели осмотр дома у руководителя пространства Оксаны Гайко.
Напомним, 26 января у издателя городского журнала «Бинокль» в квартире
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Перед этим инспекторы Департамента финансовых расследований уже были дома и провели осмотр у руководителя пространства Оксаны Гайко.
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