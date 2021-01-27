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В Бресте КГК проводит осмотр в культурном пространстве «КХ»

27.01.2021 17:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте сотрудники КГК проводят осмотр в культурном пространстве «КХ», сообщает городской журнал «Бинокль».


Фото: Бинокль

Перед этим инспекторы Департамента финансовых расследований провели осмотр дома у руководителя пространства Оксаны Гайко.

Напомним, 26 января у издателя городского журнала «Бинокль» в квартире прошел осмотр в рамках проверки о неуплате налогов в крупном размере. Изъяли ноутбуки, флешки, телефоны и печати. Также осмотр был в квартире директора «Бинокля». После изъяли документы и технику в офисе компании супруга издателя. Проверка проводится в отношении сразу нескольких юрлиц, связанных с семьей. Изъяты документы за несколько лет, ноутбуки, печати, блокноты.

 
Теги: Брест
 
 
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Перед этим инспекторы Департамента финансовых расследований уже были дома и провели осмотр у руководителя пространства Оксаны Гайко.
 
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