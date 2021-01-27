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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Международный день памяти жертв холокоста Сегодня 15-й раз отмечается День памяти жертв холокоста. Он был основан в 2005 году резолюцией Генассамблеи ООН, соавтором которой в числе 104 государств выступила и...

Сегодня 15-й раз отмечается День памяти жертв холокоста. Он был основан в 2005 году резолюцией Генассамблеи ООН, соавтором которой в числе 104 государств выступила и Беларусь. Дата выбрана неслучайно. 27 января 1945 года советскими войсками под командованием маршала Конева был освобожден первый и самый крупный нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау, более известный как Освенцим. В этом лагере под Краковом за годы Второй мировой были уничтожены несколько миллионов человек. Более миллиона из них евреи. Именно поэтому Аушвиц-Биркенау стал одним из символов холокоста. Что касается Беларуси, то за время оккупации были уничтожены от 600 до 800 тысяч евреев. Точное количество не выяснено и сегодня.Новые факты, которыми историки обогащают научные исследования, появляются благодаря так называемой архивной революции - когда рассекречивают документальную базу. Исследователям становятся доступны новые архивные источники для работы. Акция, которая призывает помнить вместе: бегущая световая строка появилась на здании Национальной библиотеки.