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Международный день памяти жертв холокоста

27.01.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня  15-й раз отмечается День памяти жертв холокоста. Он был основан в 2005 году резолюцией Генассамблеи ООН, соавтором которой в числе 104 государств выступила и Беларусь. Дата выбрана неслучайно. 27 января 1945 года советскими войсками под командованием маршала Конева был освобожден первый и самый крупный нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау, более известный как Освенцим. В этом лагере под Краковом за годы Второй мировой были уничтожены несколько миллионов человек. Более миллиона из них евреи. Именно поэтому Аушвиц-Биркенау стал одним из символов холокоста. Что касается Беларуси, то за время оккупации были уничтожены от  600 до 800 тысяч евреев. Точное количество не выяснено и сегодня. 

Анна Галинская, заместитель директора Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны: "Беларусь была вся трагическим местом. Буквально каждый ее квадратный метр был пронизан болью, кровью невинно убиенных. На территории Беларуси существовало 260 лагерей смерти и мест массового уничтожения. Было создано более 70 гетто. Самое крупное из них - это было минское гетто".

Новые факты, которыми историки обогащают научные исследования, появляются благодаря так называемой архивной революции - когда рассекречивают документальную базу. Исследователям становятся доступны новые архивные источники для работы. Акция, которая призывает помнить вместе: бегущая световая строка появилась на здании Национальной библиотеки. 
 
 
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Сегодня  15-й раз отмечается День памяти жертв холокоста. Он был основан в 2005 году резолюцией Генассамблеи ООН, соавтором которой в числе 104 государств выступила и...
 
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