Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Педагогическом университете дали старт 56-му звездному походу О подвигах героев Великой Отечественной войны без сложных терминов, лекций и интерактивно расскажут школьникам 3 сотни будущих учителей. Студенты главного...

О подвигах героев Великой Отечественной войны без сложных терминов, лекций и интерактивно расскажут школьникам 3 сотни будущих учителей. Студенты главного педагогического вуза страны отправились в "Звездный поход". Традиция с 66-го года уже личный бренд БГПУ. Лучшие студенты университета объединились в 8 отрядов, которые поесетят разные районы Минской и Гродненской областей. В трехдневной программе не только возложение цветов к братским могилам и минуты памяти. Участники везут уроки и мастер-классы для школьников.56-й раз "Звездный поход" с приставкой "интернациональный" - среди белорусских студентов учащиеся БГПУ из Китая, России и Туркменистана.