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В Педагогическом университете дали старт 56-му звездному походу
27.01.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTО подвигах героев Великой Отечественной войны без сложных терминов, лекций и интерактивно расскажут школьникам 3 сотни будущих учителей. Студенты главного педагогического вуза страны отправились в "Звездный поход". Традиция с 66-го года уже личный бренд БГПУ. Лучшие студенты университета объединились в 8 отрядов, которые поесетят разные районы Минской и Гродненской областей. В трехдневной программе не только возложение цветов к братским могилам и минуты памяти. Участники везут уроки и мастер-классы для школьников.
Александр Кодлубай, заместитель министра образования Беларуси: "Они являются продолжателями Резолюции Молодежного форума, российско-белорусского, который состоялся в 20-м году, где были записаны важность и сохранение исторической памяти Великой Отечественной войны. О подвиге героев. Чтобы эта трансляция шла между поколениями. Мы видим, что есть попытки переписать историю, исказить".
Никита Рачиловский, студент Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка: "Мой прадед, мой дед воевали. Кто-то остался инвалидом на всю жизнь. Кто-то с детства на войне оказался. И с возрастом я начал понимать, насколько это серьезное событие. Понимал, что это в нашей культуре. Это не может быть просто историей. Я как будущий педагог не могу оставаться в стороне. Хочется, чтобы ребята были в курсе тех событий, даже самых маленьких подробностей, потому что из этих маленьких подробностей вырабатывается то самое большое, которое мы называем память, история, подвиг".
56-й раз "Звездный поход" с приставкой "интернациональный" - среди белорусских студентов учащиеся БГПУ из Китая, России и Туркменистана.
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О подвигах героев Великой Отечественной войны без сложных терминов, лекций и интерактивно расскажут школьникам 3 сотни будущих учителей. Студенты главного...
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