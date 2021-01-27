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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Снежный циклон "Ларс" больше всего разгулялся на юге страны Напомним, снежный циклон "Ларс" больше всего разгулялся на юге страны. Наиболее пострадала полесская зона. В Столинский, Лунинецкий и Пинский районы из соседних...

Напомним, снежный циклон "Ларс" больше всего разгулялся на юге страны. Наиболее пострадала полесская зона. В Столинский, Лунинецкий и Пинский районы из соседних областей были направлены дополнительные аварийно-восстановительные бригады. Были перебои с электроснабжением в 249 населенных пунктах, от разгула стихии пострадало 113 ферм и 98 котельных. Для проведения восстановительных работ было создано 54 бригады.