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Снежный циклон "Ларс" больше всего разгулялся на юге страны
27.01.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНапомним, снежный циклон "Ларс" больше всего разгулялся на юге страны. Наиболее пострадала полесская зона. В Столинский, Лунинецкий и Пинский районы из соседних областей были направлены дополнительные аварийно-восстановительные бригады. Были перебои с электроснабжением в 249 населенных пунктах, от разгула стихии пострадало 113 ферм и 98 котельных. Для проведения восстановительных работ было создано 54 бригады.
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Напомним, снежный циклон "Ларс" больше всего разгулялся на юге страны. Наиболее пострадала полесская зона. В Столинский, Лунинецкий и Пинский районы из соседних...
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