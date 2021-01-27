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Коммунальные службы Минска перешли на усиленный режим работы

27.01.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси продолжают ликцидировать последствия циклона "Ларс", который и сегодня проходит по территории страны и смещается на восток. Как сообщили  в "Белэнерго", ко второй половине дня восстановлено электроснабжение более 2300-сот населенных пунктов.

Комунальнные службы продолжают работать в усиленном режиме. Только в столице сейчас на улицах  650-ат единиц техники и более 700-сот уборщиков территорий. - Ликвидируют последствия непогоды и энергетики вместе со спасателями.  

Юрий Митьковец, заместитель гендиректора ГПО "Белэнерго": "В настоящий момент без напряжения находятся 300 населенных пунктов, работает на устранения повреждений на линий передач 504 бригады, задействовано 524 единиц техники. Основными  причинами повреждений является ветровая нагрузка, снеговая нагрузка. Не выдерживают такой нагрузки деревья, падают на линии передачи, повреждая опоры драверсы".

 
 
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В Беларуси продолжают ликцидировать последствия циклона "Ларс", который и сегодня проходит по территории страны и смещается на восток. Как сообщили  в "Белэнерго",...
 
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