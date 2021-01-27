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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Коммунальные службы Минска перешли на усиленный режим работы В Беларуси продолжают ликцидировать последствия циклона "Ларс", который и сегодня проходит по территории страны и смещается на восток. Как сообщили в "Белэнерго",...

В Беларуси продолжают ликцидировать последствия циклона "Ларс", который и сегодня проходит по территории страны и смещается на восток. Как сообщили в "Белэнерго", ко второй половине дня восстановлено электроснабжение более 2300-сот населенных пунктов.Комунальнные службы продолжают работать в усиленном режиме. Только в столице сейчас на улицах 650-ат единиц техники и более 700-сот уборщиков территорий. - Ликвидируют последствия непогоды и энергетики вместе со спасателями.