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Конкурс для филателистов. Лучшую почтовую марку выбирают в Беларуси
27.01.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЖивотные и птицы, техника и достопримечательности. Лучшую почтовую марку выбирают в Беларуси. В конкурсе участвует продукция, выпущенная в 2020 году. Проголосовать за марку или блок можно до 25 февраля. При этом среди участников опроса разыграют филателистические наборы. Кстати, в прошлом году лучшим выпуском стала новогодняя марка. Всего анкеты прислали более тысячи человек.
Екатерина Журавская, пресс-секретарь РУП "Белпочта": "Чтобы принять участие, нужно зайти на сайт РУП "Белпочта" в раздел "Филателия". Заполнить бланк и отправить по указанному электронному адресу. Принять участие также можно в любом отделении почтовой связи. Взять почтовый бланк, указать номер наиболее понравившейся марки и направить на адрес издательского центра "Марка" с пометкой "конкурс".
Отметим, лучшую почтовую марку в Беларуси выбирают ежегодно, начиная с 2000-х. Кроме того, белорусская продукция участвует и в международных филателистических конкурсах в Бельгии, Австрии, Италии.
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Животные и птицы, техника и достопримечательности. Лучшую почтовую марку выбирают в Беларуси. В конкурсе участвует продукция, выпущенная в 2020 году. Проголосовать...
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