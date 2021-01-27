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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Конкурс для филателистов. Лучшую почтовую марку выбирают в Беларуси Животные и птицы, техника и достопримечательности. Лучшую почтовую марку выбирают в Беларуси. В конкурсе участвует продукция, выпущенная в 2020 году. Проголосовать...

Животные и птицы, техника и достопримечательности. Лучшую почтовую марку выбирают в Беларуси. В конкурсе участвует продукция, выпущенная в 2020 году. Проголосовать за марку или блок можно до 25 февраля. При этом среди участников опроса разыграют филателистические наборы. Кстати, в прошлом году лучшим выпуском стала новогодняя марка. Всего анкеты прислали более тысячи человек.Отметим, лучшую почтовую марку в Беларуси выбирают ежегодно, начиная с 2000-х. Кроме того, белорусская продукция участвует и в международных филателистических конкурсах в Бельгии, Австрии, Италии.