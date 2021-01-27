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Конкурс для филателистов. Лучшую почтовую марку выбирают в Беларуси

27.01.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Животные и птицы, техника и достопримечательности. Лучшую почтовую марку выбирают в Беларуси. В конкурсе участвует продукция, выпущенная в 2020 году. Проголосовать за марку или блок можно до 25 февраля. При этом среди участников опроса разыграют филателистические наборы. Кстати, в прошлом году лучшим выпуском стала новогодняя марка. Всего анкеты прислали более тысячи человек.

Екатерина Журавская, пресс-секретарь РУП "Белпочта": "Чтобы принять участие, нужно зайти на сайт РУП "Белпочта" в раздел "Филателия". Заполнить бланк  и отправить по указанному электронному адресу. Принять участие также можно в любом отделении почтовой связи. Взять почтовый бланк, указать номер наиболее понравившейся марки и направить на адрес издательского центра "Марка" с пометкой "конкурс".

Отметим, лучшую почтовую марку в Беларуси выбирают ежегодно, начиная с 2000-х. Кроме того, белорусская продукция участвует и в международных филателистических конкурсах  в Бельгии, Австрии, Италии.

 
 
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Животные и птицы, техника и достопримечательности. Лучшую почтовую марку выбирают в Беларуси. В конкурсе участвует продукция, выпущенная в 2020 году. Проголосовать...
 
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