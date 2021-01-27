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Ликвидация последствий снежной стихии
27.01.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭнергетики, спасатели и дорожные службы продолжают ликвидировать последствия снегопада, который принес
Только в центральном регионе без электричества остались почти три сотни деревень, зафиксировано несколько случаев падения деревьев на автомобили. На усиленный режим работы перешли коммунальные службы столицы - улицы и дворы очищают от снега и обрабатывают противогололедной смесью.
О противостоянии снежной стихии - Илья Цветков (видео).
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Энергетики, спасатели и дорожные службы продолжают ликвидировать последствия снегопада, который принес циклон "Ларс". Задействованы десятки аварийных бригад. ...
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