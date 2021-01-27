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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ликвидация последствий снежной стихии Энергетики, спасатели и дорожные службы продолжают ликвидировать последствия снегопада, который принес циклон "Ларс". Задействованы десятки аварийных бригад. ...

Энергетики, спасатели и дорожные службы продолжают ликвидировать последствия снегопада, который принес. Задействованы десятки аварийных бригад.Только в центральном регионе без электричества остались почти три сотни деревень, зафиксировано несколько случаев падения деревьев на автомобили. На усиленный режим работы перешли коммунальные службы столицы - улицы и дворы очищают от снега и обрабатывают противогололедной смесью.О противостоянии снежной стихии -