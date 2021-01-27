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Ликвидация последствий снежной стихии

27.01.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Энергетики, спасатели и дорожные службы продолжают ликвидировать последствия снегопада, который принес циклон "Ларс". Задействованы  десятки аварийных бригад. 

Только в центральном регионе без электричества остались почти три сотни деревень, зафиксировано несколько случаев  падения деревьев на автомобили. На усиленный режим работы перешли коммунальные службы столицы - улицы и дворы очищают от снега и обрабатывают противогололедной смесью. 

О противостоянии  снежной стихии - Илья Цветков (видео).  

 
 
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Энергетики, спасатели и дорожные службы продолжают ликвидировать последствия снегопада, который принес циклон "Ларс". Задействованы  десятки аварийных бригад.  ...
 
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