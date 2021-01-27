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"Беларусь: 20 лет в цифрах" - о медицине
27.01.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ ближайшую пятилетку будет сделан акцент и на развитии медицины. Стоит отметить, что за 20 лет она преобразилась настолько, что о ней говорят и в мире. За примерами далеко ходить не надо: в этом месяце международный сертификат получило одно из отделений
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В ближайшую пятилетку будет сделан акцент и на развитии медицины. Стоит отметить, что за 20 лет она преобразилась настолько, что о ней говорят и в мире. За...
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