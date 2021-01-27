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Владимира Ващенко освободили от должности главы МЧС Беларуси
27.01.2021 18:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Владимир Ващенко освобожден от должности министра по чрезвычайным ситуациям, об этом
Ващенко уволен в запас по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия. Указ подписан 27 января, сказано в сообщении.
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Ващенко уволен в запас по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия. Указ подписан 27 января.
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