Ващенко освобожден от должности главы МЧС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 янв - Sputnik. Генерал-лейтенант Владимир Ващенко освобожден от должности министра по чрезвычайным ситуациям, соответствующий указ подписал в среду Александр Лукашенко.

Выпускник Могилевского машиностроительного института поступил на службу в пожарную охрану в 1980 году – и возглавил профильное ведомство 30 лет спустя, в 2010-м. Занимал этот пост при четырех премьер-министрах: Михаиле Мясниковиче, Андрее Кобякове, Сергее Румасе и Романе Головченко.

Уволен в запас по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия.