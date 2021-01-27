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Ващенко освобожден от должности главы МЧС

27.01.2021 19:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 янв - Sputnik. Генерал-лейтенант Владимир Ващенко освобожден от должности министра по чрезвычайным ситуациям, соответствующий указ подписал в среду Александр Лукашенко.

Выпускник Могилевского машиностроительного института поступил на службу в пожарную охрану в 1980 году – и возглавил профильное ведомство 30 лет спустя, в 2010-м. Занимал этот пост при четырех премьер-министрах: Михаиле Мясниковиче, Андрее Кобякове, Сергее Румасе и Романе Головченко.

Уволен в запас по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия.

 
Теги: Минск
 
 
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Ващенко уволен в запас по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия.
 
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