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Ващенко освобожден от должности главы МЧС
27.01.2021 19:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 янв - Sputnik. Генерал-лейтенант Владимир Ващенко освобожден от должности министра по чрезвычайным ситуациям, соответствующий указ подписал в среду Александр Лукашенко.
Выпускник Могилевского машиностроительного института поступил на службу в пожарную охрану в 1980 году – и возглавил профильное ведомство 30 лет спустя, в 2010-м. Занимал этот пост при четырех премьер-министрах: Михаиле Мясниковиче, Андрее Кобякове, Сергее Румасе и Романе Головченко.
Уволен в запас по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия.
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Ващенко уволен в запас по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия.
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