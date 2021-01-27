«Предлагал бросить». По делу о коктейлях «Молотова» дал показания 16-летний обвиняемый

Источник материала: Tut.by

В Гомеле продолжается суд над Леонидом Ковалевым, Дмитрием Корнеевым и Никитой Золотаревым, которых обвиняют в участии в массовых беспорядках и в том, что они 10 августа в центре города бросали коктейли «Молотова». Сегодня показания давал самый младший из обвиняемых — 16-летний Никита Золотарев. Ранее он отказывался говорить в суде. Но сейчас рассказал свою версию событий того вечера. Все показания Корнеева, уверяет подросток, «полнейшая ложь».



Леонид Ковалев, Никита Золотарев и Дмитрий Корнеев (слева направо)

Напомним, Леонида Ковалева, Никиту Золотарева и Дмитрия Корнеева

обвиняют в незаконном изготовлении взрывчатых веществ, насилии либо угрозе применения насилия в отношении сотрудника милиции, участии в массовых беспорядках, а Ковалева — еще и в их организации и вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления.

По версии следствия, Ковалев изготовил два «коктейля Молотова», перевез их в центр города и спрятал в одном из дворов. Вечером 10 августа он приехал в район проведения протестных митингов, где подыскал исполнителей своего преступного плана — 26-летнего жителя Добруша Корнеева и 16-летнего Золотарева. Мужчина передал новым знакомым «коктейли Молотова» для того, чтобы они подожгли стену какого-нибудь дома, а затем стал убеждать их совершить более радикальные действия — поджечь городской автобус или автозак. На пути молодые люди встретили военнослужащих воинской части 5525 и бросили «коктейли» в их сторону. Стеклянная бутылка упала возле военных и разбилась об асфальт.

Сегодня самый младший из обвиняемых опроверг в суде и версию следствия, и показания одного из обвиняемых.



Фото: Алексей Смык, TUT.BY

— Вечером 10 августа я вышел из дома, хотел поехать на рыбалку к отцу на Сож. Стоял на остановке, встретил Дмитрия, с ним был Леонид Ковалев. Я поздоровался с Димой, спросил, куда они собираются. Они ответили, что едут в город посмотреть, что там происходит. Подошел троллейбус номер 10, мы сели и поехали. Ковалев рассказал, что он администратор канала ЧП. На остановке «Площадь Ленина» мы вышли. Тут сотрудники ОМОНа стали ускоряться и сказали, что всех будут бить. Я испугался, и мы побежали врассыпную. Я забежал во двор, — рассказывает Никита.

Во дворе, говорит он, было много тех, кто убежал с центральной улицы. Оглядевшись, подросток понял, что потерял тех, с кем приехал — Ковалева и его племянника Дмитрия, зато встретил незнакомца с ранцем и в маске — это был Корнеев.

— Во дворе все, кто убежал, стояли кругом. У Корнеева был рюкзак, он одну шлейку спустил и так ходил со своими товарищами и предлагал кидать бутылки всем. То к одной компании подходил, то к другой и предлагал, — рассказывает Золотарев. Сам он, уверяет, никакого интереса к предложениям Корнеева не проявлял. Через некоторое время толпа вышла из дворов на проспект Ленина и колонна снова двинулась в путь. Шли то к вокзалу, то возвращались к фабрике «Коминтерн».



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

В какой-то момент рядом с Никитой снова оказался Ковалев, который искал своего племянника. А Корнеев же, по словам Золотарева, продолжал предлагать им забрать у него бутылки.

— А Ковалеву он пытался дать бутылку?— интересуется прокурор.

— Пару раз предложил, но он сказал: «Отстань со своими бутылками, я взрослый человек, приехал просто посмотреть, что происходит в городе».

— Как у вас бутылка оказалась? — уточняет прокурор.

— Он достал из портфеля и сунул мне.

— Когда?

— Когда мы со двора стали выходить. Это уже во второй раз когда мы заходили во двор, покурить. Он начал предлагать бросить и чтобы я не боялся, говорил, что все будет хорошо, что это милиционеры, они всем зла желают.

Сначала, говорит подросток, он хотел куда-нибудь поставить бутылку, но так как вокруг было много людей и милиция, поэтому решил спрятать ее под кофту. Так с ней и ходил, пока у дома Коммуны не начались задержания. Никита сбежал. От бутылки, говорит, избавился только тогда, когда со старшим приятелем на машине поехали в сторону дома: «Мы через мост переехали, и я выкинул бутылку в мусорку».

Напомним, на прошлых судебных заседаниях Дмитрий Корнеев утверждал, что это Ковалев его и Золотарева заставлял поджигать и бросать бутылки.

— Предлагал: «Давайте подожжем что-то безобидное, чтобы мне снять это на видео, но чтобы никто не пострадал». Мы согласились. Он исчез — и буквально через минуту вернулся с черным пакетом. Сказал, что это бутылки с бензином. Сказал: вот бенгальский огонь, поджигаешь и бросаешь в бутылку. Мы стали искать место, куда бросить, чтобы не было людей, — рассказывал на прошлом судебном заседании Корнеев.

Золотарев уверяет, что показания Корнеева — ложь.



Фото: Алексей Смык, TUT.BY

— Поясните, когда вас задержали, вы говорили, что ничего не бросали? — интересуется адвокат Никиты.

— Я говорил, что ничего не бросал. Но меня завезли в отдел, стали избивать. Говорили, что я теперь буду долго сидеть в петушиной камере.

— Попадали ли в больницу после милиции?

— Да, в реанимацию 11 числа. У меня ухудшилось состояние. Мне давали стул и на вытянутых руках заставляли держать. Раздевали и держали в клетке, где бетон и запрещали, чтобы я садился или ложился.

— Ваш первоначальный отказ от дачи показаний с чем связан? — интересуется судья.

— Я боялся.

— Сейчас вы правду говорите?

— Абсолютную правду.

Следующее судебное заседание назначено на 2 февраля.