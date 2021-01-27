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После циклона восстановлено электроснабжение более 2 300 населенных пунктов

27.01.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси продолжают ликвидировать последствия циклона "Ларс", который и сегодня проходит по территории страны и смещается на восток. Как сообщили в Белэнерго, ко второй половине дня восстановлено электроснабжение более 2 300 населенных пунктов. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Только в столице на улицах 650 единиц техники и более 700 уборщиков территорий. Ликвидируют последствия непогоды и энергетики вместе со спасателями.

Юрий Митьковец, заместитель гендиректора ГПО "Белэнерго": "В настоящий момент без напряжения находятся 300 населенных пунктов, работает на устранения повреждений линий передач 504 бригады, задействовано 524 единиц техники. Основными причинами повреждений является ветровая нагрузка, снеговая нагрузка".

 
 
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В Беларуси продолжают ликвидировать последствия циклона "Ларс", который и сегодня проходит по территории страны и смещается на восток. Как сообщили в Белэнерго, ко...
 
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