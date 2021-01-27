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В Музее ВОВ прошли мероприятия по случаю 77-летия снятия блокады Ленинграда

27.01.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Еще одна памятная дата. В этот день ровно 77 лет назад Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. Сегодня в Музее Великой Отечественной войны прошли памятные мероприятия. Блокадники Ленинграда, ветераны и участники событий тех лет возложили цветы у стелы "Минск – город-герой". Также прошла презентация выставки "Навстречу победе". Проект представляет историю городов-героев в фотографиях. К гостям выставки обратилась председатель Совета Республики Наталья Кочанова и подчеркнула, что день снятия блокады для нас останется в памяти символом мужества и героизма. Все экспонаты доставлены в Минск как подарок международного фонда "Петербургская фотолетопись". Более ста планшетов фотографий передал Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

В честь 77-летия снятия блокады Ленинграда белорусский коллекционер Владимир Лиходедов передал в дар российской стороне письма и подлинные открытки блокадного Ленинграда.

 
Теги: Минск
 
 
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Еще одна памятная дата. В этот день ровно 77 лет назад Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. Сегодня в Музее Великой Отечественной войны прошли...
 
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