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Прогноз погоды на 28 января
27.01.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПогоду будет определять прохладная влажная воздушная масса, днем по востоку скажется влияние атмосферного фронта. На отдельных участках дорог республики сохранится гололедица.
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Погоду будет определять прохладная влажная воздушная масса, днем по востоку скажется влияние атмосферного фронта. На отдельных участках дорог республики...
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