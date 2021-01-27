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Более 2 тысяч единиц новых образцов вооружения и спецтехники поступило в войска в 2020 году

27.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Более 2 тысяч единиц новых образцов вооружения, военной и специальной техники поступило в войска в прошлом году. И, как отмечает военно-промышленный комитет, любые планы не могут быть реализованы без тесного взаимодействия организаций-изготовителей с заказчиком в лице Министерства обороны либо другого силового ведомства. От качества этой работы зависит эффективность выполнения задач по обеспечению поставок перспективных систем вооружения.

В качестве примера руководитель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус назвал поставку в интересах ВВС и войск ПВО двух мобильных радиолокационных комплексов "Роса-РБ-М". Это одна из новинок 2020 года конструкторского бюро "Радар".

Создание белорусской ракеты с дальностью стрельбы до 300 км - где пройдет первый этап испытаний? Разработка новой РСЗО калибра 122 мм - проект "Шквал". Госкомвоенпром подвел итоги 2020 года и определил амбициозные задачи на 2021-й. Большое интервью руководителя ведомства Дмитрия Пантуса в это воскресенье в "Главном эфире".

 
 
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Более 2 тысяч единиц новых образцов вооружения, военной и специальной техники поступило в войска в прошлом году. И, как отмечает военно-промышленный комитет, любые...
 
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