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О комплексной проверке боевой и мобилизационной готовности - в проекте "Диспозиция"
27.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В белорусской армии зимняя сессия: комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности. Тесту подвергаются практически все рода войск. Подобные экзамены в Вооруженных силах проводятся на регулярной основе.
В чем смысл и необходимость контрольных срезов? Ответ в проекте "Диспозиция".
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В белорусской армии зимняя сессия: комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности. Тесту подвергаются практически все рода войск. Подобные экзамены в...
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