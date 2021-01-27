Выездное заседание президиума Совета Республики прошло на площадке МГЛУ

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В условиях сегодняшних глобальных вызовов гражданско-патриотическое воспитание молодежи приобретает особый характер. В этой работе не должно быть формализма. Его молодые люди сразу чувствуют. Тогда ни о каком результате говорить не приходится. Об этом сегодня рассказала глава верхней палаты парламента Наталья Кочанова во время выездного заседания президиума Совета Республики. Оно прошло на площадке столичного лингвистического университета. В списке участников не только сенаторы, еще руководители профильных госорганов, вузов и представители общественных организаций. Гости посетили и интерактивную выставку студенческих проектов. Каждый из них призван вовлекать молодых людей в полезную и интересную работу, которая принесет пользу и им самим, и обществу, и государству.

Дискуссия получилась действительно оживленной. Представители госорганов, учебных заведений и сами студенты делились предложениями, как улучшить работу. Все солидарны: закладывать основы патриотического воспитания нужно с детства, отсюда необходимость начинать изучать историю Беларуси с более раннего возраста. И здесь большое внимание подготовке педагогических кадров. Много инициатив также касалось развития студенческого и волонтерского движений.

Наталья Кочанова, Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: "У нас есть фундамент, основа - это духовность нашего народа. Это и тема Великой Отечественной войны, а сегодня памятная дата - день снятия блокады, день памяти жертв холокоста. Это тот фундамент, на котором должно строиться патриотическое воспитание молодежи. Конечно, я рада тому, что получилось такое живое обсуждение. Каждый вуз, учебные заведения, республиканский центр представил свои проекты, по которым они работают уже давно. Главное, чтобы это было эффективно, чтобы от этого был результат".

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