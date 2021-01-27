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Владимир Ващенко освобожден от должности министра по чрезвычайным ситуациям
27.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Еще одно кадровое решение сегодня принял глава государства. Владимир Ващенко освобожден от должности министра по чрезвычайным ситуациям. Уволен в запас по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия. Указ подписан сегодня.
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Еще одно кадровое решение сегодня принял глава государства. Владимир Ващенко освобожден от должности министра по чрезвычайным ситуациям. Уволен в запас по...
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