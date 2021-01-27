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Наши делегаты. Наталья Сидоревич
27.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Всебелорусское народное собрание - это возможность высказаться всем белорусам через их по-настоящему народных представителей. С чем приедут делегаты в столицу в феврале? Какие вопросы зададут? И какие решения предложат? Наталья Сидоревич - председатель Первомайского сельсовета Щучинского района - коротко о главном.
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Всебелорусское народное собрание - это возможность высказаться всем белорусам через их по-настоящему народных представителей. С чем приедут делегаты в столицу в...
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