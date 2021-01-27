Источник материала: БT

Некоторые из идей, которые предстоит внедрить и сделать комфортной обыденностью, уже сегодня реализованы. Некоторые точечно, некоторые пока в виде пилотных проектов. Например, энергоэффективные дома и адаптированные под АЭС котельные. Так, в Барановичах построили самый мощный электродом в Беларуси. В квартирах нет газа, все работает исключительно на электричестве. Насколько выгодными оказались альтернативные источники энергии для коммунальных служб и самих жильцов? Расскажет Мария Тройнич.

Барановичи

В квартире семьи Потоцких погоду в доме регулируют нажатием кнопки: котел может настроить температуру в батареях с точностью до одного градуса. Так что в сильные морозы или межотопительный период в квартире себе чувствует комфортно даже бесшерстная кошка породы сфинкс. В первый в Барановичах электродом молодая семья заселились два года назад. И за это время успели оценить все преимущества жилья. Говорят, особенно приятно было увидеть цифры в жировке: она стала легче на 20 рублей. Теперь супруги платят только за электричество, воду и техобслуживание.

Наталья Потоцкая, жительница г. Барановичи: "Это был эксперимент для нас, как и, думаю, для государства. Переживали, насколько это будет выгодно, насколько будет хватать воды. Переживали, хватит ли воды в бойлере на всю семью. На данном этапе все отлично, нас все устраивает".

Первый электродом в Барановичах построили на месте ветхого жилья. Для подогрева воды и приготовления еды здесь используется только электричество. Пока это самый мощный и густонаселенный энергодом в стране.

Жанна Пархутик, главный инженер управления капитального строительства г. Барановичи: "Во дворе жилого дома по улице Орджоникидзе построена трансформаторная подстанция, которая обеспечивает электроснабжением электрощитовые жилых домов путем прокладки кабельной продукции. Построено 2 дома - один на 90 квартир, второй - на 68".

Всего в Барановичах построили уже пять электродомов. Квартиры здесь горожане получили на льготных условиях. По оценкам специалистов, пилотный для города проект полностью себя оправдывает. Выиграли и жильцы, и коммунальные службы.

В перспективе жители электродомов смогут подключиться к системе умный дом и настраивать микроклимат в квартире с помощью мобильного приложения. Такой переход на альтернативные источники энергии не только улучшает качество жизни в регионах, но и развивает зеленую экономику страны в целом.

Сделан акцент на строительство таких умных домов и в Программе социально- экономического развития страны. Планируется, что 30 % от общего объема, введенного в эксплуатацию жилья в 2025 году, будут электродома. В Витебске, например, появится целый электроквартал. Его построят на шести гектарах в юго-западной части города. Рядом с пятью многоэтажками для удобства жителей возведут детский сад на 75 мест и торговый объект.

Игорь Кадушко, начальник отдела архитектуры и градостроительства Витебского горисполкома: "Проект сейчас проходит государственную экспертизу, после чего будет разработан проект застройки и непосредственно будут запроектированы жилые дома. Три дома КПД будут и 2 кирпичных жилых дома. Общая площадь жилья там составит 37 тысяч квадратных метров. Построили АЭС, электроэнергия будет дешеветь. Тенденция вот в этом, я думаю, в этом будет плюс".

Костюковичи

В ближайшие годы предстоит интегрировать БелАЭС в энергосистему страны и создать условия для увеличения использования электроэнергии потребителями. Первая в стране интегрированная котельная уже работает в Костюковичах. Она обеспечивает энергетическую безопасность всего райцентра. Работают три газовых котла электромощностью 10 МВт.

Специалисты подсчитали, с вводом БелАЭС экономия для страны составит до 4,5 миллиарда кубометров газа в год. В планах и обновление сетевой инфраструктуры. Все это позволит в целом снизить уровень энергоемкости ВВП страны за пятилетие не менее чем на 7 %.

Кобринский район

Программа "Чистая вода" - еще одно приоритетное направление в развитии регионов. Планируется, что потребители страны к 2025 году будут полностью обеспечены качественной питьевой водой. Это одна из новых станций обезжелезивания воды Кобринского района. Благодаря ее работе уровень железа в воде снизился в десятки раз. По словам специалистов, мощности станции хватит еще на два населенных пункта.

Андрей Велич, главный инженер КУПП "Кобринрайводоканал": "В планах у нас на 2021 год строительство еще двух станций обезжелезивания, также перспектива подключения населенных пунктов к уже существующим станциям".

Всего в районе уже работают 19 станций. Их строили за счет республиканского и местного бюджетов. Благодаря госпрограмме доступ к качественной воде получили две тысячи человек, что проживают в сельской местности. Поэтому работа по улучшению качества жизни белорусов и усилению позиций регионов продолжится. Это одно из главных направлений на ближайшие 5 лет.