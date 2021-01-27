Источник материала: БT

В Беларуси продолжают ликвидировать последствия циклона "Ларс", который и сегодня проходит по территории страны и смещается на восток. Как сообщили в Белэнерго, ко второй половине дня восстановлено электроснабжение более 2 300 населенных пунктов. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Только в столице на улицах 650 единиц техники и более 700 уборщиков территорий. Ликвидируют последствия непогоды и энергетики вместе со спасателями.

Из строя по всей стране вышли почти 13 тысяч электрических подстанций. Восстановили электроснабжение более чем в 2 тысячах населенных пунктах. Илья Цветков - о борьбе со стихией.

Беларусь накрыло снежной стихией

Вторые сутки подряд белорусы следят за метеосводками. Циклон "Ларс" уже успел оставить после себя сугробы, заторы на дорогах и обесточенные населенные пункты. Похожий ледяной буран "Даниэлла" побывал на территории Беларуси в 2016-м, но по масштабам "Ларс" - самый мощный за последнее время.

Последствия циклона

Основной удар стихии пришелся на Брестскую и Гродненскую области. Из-за сильных порывов ветра - до 23 метров в секунду - не выдерживали опоры линий электропередачи. Из строя по всей стране вышли почти 13 тысяч подстанций. Без электричества остались тысячи деревень и поселков.

Николай Яцушкевич, мастер Брестского сельского района электрических сетей РУП "Брестэнерго": "Произошло, как видим, налипание снега на ветки деревьев. Дерево вывернуло - дерево падает на линию 10 кВольт, произошел обрыв провода и излом арматуры. По времени часа три-четыре понадобится на восстановление".









Дизельные генераторы для поддержания электроснабжения

За прошедшие сутки энергетики восстановили электроснабжение более чем в 2 тысячах населенных пунктов. Для обеспечения энергией и теплом сельскохозпредприятий использовали мобильные генераторы.

Юрий Митьковец, заместитель гендиректора ГПО "Белэнерго": "Для всех организаций, сельскохозяйственных в том числе, для молочно-товарных ферм у нас была обеспечена бесперебойная работа. Мы подвозили специальные дизельные установки для обеспечения электроснабжения. Такие станции у нас в каждом районе".

Дорожные службы всегда наготове

А вот для дорожных служб "Ларс" не стал неожиданностью. Спецтехника была готова еще накануне. И уже вечером погрузчики, самосвалы, снегоуборочные комплексы были на дорогах.

Александр Хованский, замдиректора УП "Ремавтодор Советского района г. Минска": "Вчера еще произвели превентивные меры по обработке полотна. А далее по выпадению непосредственно осадков стали работать со снегом. К 7 утра уже весь район был очищен. А после этого были отправлены работники для очистки пешеходных связей - там, куда техника не смогла добраться".

Так, на улицах Минска сегодня было задействовано 650 единиц техники и более 700 дворников. Для ускорения процесса дороги обрабатывали сразу двумя машинами - первая убирала снег, вторая - сразу же посыпала асфальт антигололедной смесью.

Опасность для водителей

В такой ситуации особенно внимательными стоит быть и водителям за рулем. Ведь если снежные заносы на дорогах сейчас практически ликвидированы, то вот из-за перепада температур на покрытии может образоваться ледяная корка и при резких маневрах и торможениях внезапно можно потерять управление.

Валерий Мосенза, начальник ОГАИ Центрального РУВД г. Минска: "В условиях выпадения обильных осадков увеличилось и количество ДТП. Наши автолюбители часто выезжают, не почистив стекла, не включив световые приборы в условиях плохой видимости и в целом пользуются транспортным средством в крайне неблагоприятных условиях - все это сказывается на аварийности".

Затруднения в работе общественного транспорта

В особых условиях работает и общественный транспорт. В некоторых регионах движение троллейбусов и трамваев, перемещение которых зависит от электросети, было затруднено.









Андрей Эйсмонт, замдиректора УГП "Гродненское троллейбусное управление": "В настоящее время наши службы обслуживания троллейбусов подвижного состава усилены дополнительно людьми, а также техникой, служба, которая обслуживает контактную сеть, тоже усилена дополнительно людьми и техникой. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы транспорт без проблем функционировал в городе".

Сельхозтехника в помощь при уборке снега

В деревнях сельскохозяйственную технику адаптировали под дорожную еще накануне снегопадов. В СПК имени Денщикова энергонасыщенные тракторы и многотонные погрузчики уже на протяжении двух дней работают практически без перерыва. Ситуацию удается держать под контролем.

Геннадий Эйсмонт, главный агроном СПК имени Денщикова: "Как только пошел снег, в три часа ночи начались работы по очистке снега. Задача была бесперебойно обеспечить работу ферм животноводческих, подвоз людей к месту работы и работу школ, садиков нашего Индурского сельского совета".

Лучше остаться дома

Южный циклон "Ларс" в ближайшие дни задержится в Беларуси, а вместе с ним - порывистый ветер. Возможен мокрый снег и гололед. И пешеходам, и автомобилистам нужно быть осторожными - дорожные условия останутся тяжелыми. По возможности лучше остаться дома и не отправляться в дальние поездки, если в этом нет особой необходимости.