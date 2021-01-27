ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси ликвидируют последствия циклона "Ларс"

27.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Беларуси продолжают ликвидировать последствия циклона "Ларс", который и сегодня проходит по территории страны и смещается на восток. Как сообщили в Белэнерго, ко второй половине дня восстановлено электроснабжение более 2 300 населенных пунктов. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Только в столице на улицах 650 единиц техники и более 700 уборщиков территорий. Ликвидируют последствия непогоды и энергетики вместе со спасателями.

Из строя по всей стране вышли почти 13 тысяч электрических подстанций. Восстановили электроснабжение более чем в 2 тысячах населенных пунктах. Илья Цветков - о борьбе со стихией.

Беларусь накрыло снежной стихией

Вторые сутки подряд белорусы следят за метеосводками. Циклон "Ларс" уже успел оставить после себя сугробы, заторы на дорогах и обесточенные населенные пункты. Похожий ледяной буран "Даниэлла" побывал на территории Беларуси в 2016-м, но по масштабам "Ларс" - самый мощный за последнее время.

Последствия циклона

Основной удар стихии пришелся на Брестскую и Гродненскую области. Из-за сильных порывов ветра - до 23 метров в секунду - не выдерживали опоры линий электропередачи. Из строя по всей стране вышли почти 13 тысяч подстанций. Без электричества остались тысячи деревень и поселков.

Николай Яцушкевич, мастер Брестского сельского района электрических сетей РУП "Брестэнерго": "Произошло, как видим, налипание снега на ветки деревьев. Дерево вывернуло - дерево падает на линию 10 кВольт, произошел обрыв провода и излом арматуры. По времени часа три-четыре понадобится на восстановление".

В Беларуси ликвидируют последствия циклона "Ларс"

Дизельные генераторы для поддержания электроснабжения

За прошедшие сутки энергетики восстановили электроснабжение более чем в 2 тысячах населенных пунктов. Для обеспечения энергией и теплом сельскохозпредприятий использовали мобильные генераторы.

Юрий Митьковец, заместитель гендиректора ГПО "Белэнерго": "Для всех организаций, сельскохозяйственных в том числе, для молочно-товарных ферм у нас была обеспечена бесперебойная работа. Мы подвозили специальные дизельные установки для обеспечения электроснабжения. Такие станции у нас в каждом районе".

Дорожные службы всегда наготове

А вот для дорожных служб "Ларс" не стал неожиданностью. Спецтехника была готова еще накануне. И уже вечером погрузчики, самосвалы, снегоуборочные комплексы были на дорогах.

Александр Хованский, замдиректора УП "Ремавтодор Советского района г. Минска": "Вчера еще произвели превентивные меры по обработке полотна. А далее по выпадению непосредственно осадков стали работать со снегом. К 7 утра уже весь район был очищен. А после этого были отправлены работники для очистки пешеходных связей - там, куда техника не смогла добраться".

Так, на улицах Минска сегодня было задействовано 650 единиц техники и более 700 дворников. Для ускорения процесса дороги обрабатывали сразу двумя машинами - первая убирала снег, вторая - сразу же посыпала асфальт антигололедной смесью.

Опасность для водителей

В такой ситуации особенно внимательными стоит быть и водителям за рулем. Ведь если снежные заносы на дорогах сейчас практически ликвидированы, то вот из-за перепада температур на покрытии может образоваться ледяная корка и при резких маневрах и торможениях внезапно можно потерять управление.

Валерий Мосенза, начальник ОГАИ Центрального РУВД г. Минска: "В условиях выпадения обильных осадков увеличилось и количество ДТП. Наши автолюбители часто выезжают, не почистив стекла, не включив световые приборы в условиях плохой видимости и в целом пользуются транспортным средством в крайне неблагоприятных условиях - все это сказывается на аварийности".

Затруднения в работе общественного транспорта

В особых условиях работает и общественный транспорт. В некоторых регионах движение троллейбусов и трамваев, перемещение которых зависит от электросети, было затруднено.

В Беларуси ликвидируют последствия циклона "Ларс"

Андрей Эйсмонт, замдиректора УГП "Гродненское троллейбусное управление": "В настоящее время наши службы обслуживания троллейбусов подвижного состава усилены дополнительно людьми, а также техникой, служба, которая обслуживает контактную сеть, тоже усилена дополнительно людьми и техникой. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы транспорт без проблем функционировал в городе".

Сельхозтехника в помощь при уборке снега

В деревнях сельскохозяйственную технику адаптировали под дорожную еще накануне снегопадов. В СПК имени Денщикова энергонасыщенные тракторы и многотонные погрузчики уже на протяжении двух дней работают практически без перерыва. Ситуацию удается держать под контролем.

Геннадий Эйсмонт, главный агроном СПК имени Денщикова: "Как только пошел снег, в три часа ночи начались работы по очистке снега. Задача была бесперебойно обеспечить работу ферм животноводческих, подвоз людей к месту работы и работу школ, садиков нашего Индурского сельского совета".

Лучше остаться дома

Южный циклон "Ларс" в ближайшие дни задержится в Беларуси, а вместе с ним - порывистый ветер. Возможен мокрый снег и гололед. И пешеходам, и автомобилистам нужно быть осторожными - дорожные условия останутся тяжелыми. По возможности лучше остаться дома и не отправляться в дальние поездки, если в этом нет особой необходимости.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси продолжают ликвидировать последствия циклона "Ларс", который и сегодня проходит по территории страны и смещается на восток. Как сообщили в Белэнерго, ко...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Предлагал бросить». По делу о коктейлях «Молотова» дал показания 16-летний обвиняемый
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by