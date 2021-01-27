Владимир Макей: В Беларуси холокост всегда воспринимали как свою боль

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Для белорусов память о трагедии холокоста сакральна. Страшные события той войны должны стать надежной прививкой от неонацизма, этнической и религиозной ненависти - это было лейтмотивом траурного митинга в Минске. У мемориала "Яма" память жертв почтили минутой молчания представители власти, депутатского и дипломатического корпуса, еврейских общин. Цветы у подножия памятника стали зримым символом непреходящей скорби, которую наследует поколение за поколением. Беларусь делает многое для сохранения памяти о холокосте - уверен посол Израиля в Беларуси Алекс Гольдман Шайман.

Трагедию белорусского и мирового еврейства в нашей стране помнят и память о ней трепетно берегут. И здесь, на месте гибели людей, особенно остро чувствуется опасность, которой грозит неонацистский реванш, отметил в обращении министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.









Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: "В Беларуси холокост всегда воспринимали как свою боль, как кровоточащую незаживающую рану. Наша страна прошла через все ужасы гитлеровского геноцида. Нацизм оставил в Беларуси жуткий след: более 260 концлагерей и мест массового истребления, в том числе более 70 еврейских гетто. Были разграблены, сожжены, превращены в руины свыше 200 городов и 9 тысяч деревень. Погибли миллионы наших соотечественников. К сожалению, на фоне стремительно нарастающей в мире политической и социальной нестабильности отдельные страны все чаще пытаются фальсифицировать историю Второй мировой войны, обелить преступления Третьего рейха, представить героями нацистских палачей и их пособников. Мы в Беларуси считаем это недопустимым. И наша страна, верная памяти жертв нацизма, будет этому последовательно противостоять".

Акция оппозиции у мемориала "Яма"

И тем более странно, даже страшно видеть попытки спекулировать на теме холокоста. Это внуки и правнуки поколения победителей. Это те, чьи деды отдавали свои жизни за нашу землю и наших людей не для того, чтобы сегодня на святых для каждого белоруса местах проходили политизированные акции, призванные поставить нашу героическую историю на службу неведомо чьим интересам, но точно не белорусского народа. Что бы сказали наши фронтовики или потомки погибших, услышав у мемориала "Магутны божа"? Эта история вызвала бурную реакцию у белорусских и зарубежных евреев. Холокост - трагедия, которую неуместно политизировать. Вдобавок в годы войны евреев в Беларуси истребляли, в том числе соратники и друзья автора песни.