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Будущее Беларуси обсудили в Могилевской области
27.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Белорусы активно готовятся к главному политическому событию в стране - VI Всебелорусскому народному собранию. В регионах идет обсуждение вопросов, которые планируют вынести на народное вече: затронут все сферы жизни страны.
Всестороннее и комплексное обсуждение будущего Беларуси на примере проекта Программы социально-экономического развития страны до 2025 года
Игорь Сергеенко, глава Администрация Президента Беларуси: "Жизнь однозначно изменится. Она станет лучше, качественней, потому что в основу всей социально-экономической политики положены интересы простого человека. Это вопросы, касающиеся образования, здравоохранения, развития интеллектуальных возможностей, доходов в первую очередь".
Светлана Езерская, председатель Славгородского районного Совета депутатов: "Сильный регион - это прежде всего сильные районы, сельские населенные пункты, агрогородки, деревни. Жители должны себя чувствовать в равных условиях с жителями крупного города, со столицей, областным центром. Иметь все возможности реализовать свои желания, получить тот спектр услуг, который есть в крупных городах".
Новейшие технологии в здравоохранении станут также доступнее благодаря современным медицинским центрам. Продолжится и масштабное обновление районных поликлиник и больниц.
Александр Старовойтов, начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома: "С каждым годом бюджет здравоохранения увеличивается. Достраивается корпус кардиохирургии, ведется строительство корпуса лучевой терапии в Могилевском онкологическом диспансере, инфекционного корпуса при многопрофильной больнице № 1, бывшей Лавсановской. Идет реконструкция многих объектов не только в городах, но и на селе".
Напомним, предложения по развитию страны выносились на обсуждение во время диалоговых площадок и общественных приемных. От Могилевской области в оргкомитет предстоящего Всебелорусского форума направлено свыше 270 конкретных предложений, которые касаются разных сфер жизни региона.
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Белорусы активно готовятся к главному политическому событию в стране - VI Всебелорусскому народному собранию. В регионах идет обсуждение вопросов, которые...
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