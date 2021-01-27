Будущее Беларуси обсудили в Могилевской области

Источник материала: БT

Белорусы активно готовятся к главному политическому событию в стране - VI Всебелорусскому народному собранию. В регионах идет обсуждение вопросов, которые планируют вынести на народное вече: затронут все сферы жизни страны.

Всестороннее и комплексное обсуждение будущего Беларуси на примере проекта Программы социально-экономического развития страны до 2025 года обсудили в Могилевской области делегаты предстоящего VI Всебелорусского народного собрания, депутаты местных советов, парламентарии. Цель - сильные регионы. Среди флагманов промышленность, сельское хозяйство. Кстати, в Могилевской области эти отрасли на протяжении нескольких лет в лидерах. Ежегодно они производят свыше 10 миллиардов рублей продукции. Несмотря на то что регион сработал с лучшим темпом роста в стране, потенциал далеко не исчерпан, считают участники форума. Также в приоритетах строительство жилья, поддержка семьи, совершенствование инфраструктуры в городах и поселках.

Игорь Сергеенко, глава Администрация Президента Беларуси: "Жизнь однозначно изменится. Она станет лучше, качественней, потому что в основу всей социально-экономической политики положены интересы простого человека. Это вопросы, касающиеся образования, здравоохранения, развития интеллектуальных возможностей, доходов в первую очередь".

Светлана Езерская, председатель Славгородского районного Совета депутатов: "Сильный регион - это прежде всего сильные районы, сельские населенные пункты, агрогородки, деревни. Жители должны себя чувствовать в равных условиях с жителями крупного города, со столицей, областным центром. Иметь все возможности реализовать свои желания, получить тот спектр услуг, который есть в крупных городах".

Новейшие технологии в здравоохранении станут также доступнее благодаря современным медицинским центрам. Продолжится и масштабное обновление районных поликлиник и больниц.

Александр Старовойтов, начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома: "С каждым годом бюджет здравоохранения увеличивается. Достраивается корпус кардиохирургии, ведется строительство корпуса лучевой терапии в Могилевском онкологическом диспансере, инфекционного корпуса при многопрофильной больнице № 1, бывшей Лавсановской. Идет реконструкция многих объектов не только в городах, но и на селе".

Напомним, предложения по развитию страны выносились на обсуждение во время диалоговых площадок и общественных приемных. От Могилевской области в оргкомитет предстоящего Всебелорусского форума направлено свыше 270 конкретных предложений, которые касаются разных сфер жизни региона.



Смотрите также:



Проект Программы социально-экономического развития Беларуси обсудили в Витебской области



Программу социально-экономического развития страны обсудили в Бресте участники ВНС

