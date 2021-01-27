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Задержали подозреваемых в убийстве 32-летнего мужчины, тело которого нашли у дороги в Барановичском районе

28.01.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Оперативники задержали двух подозреваемых в убийстве 32-летнего мужчины, тело которого нашли 25 января в кювете возле деревни Чернихово Барановичского района, сообщает МВД.


Фото: скриншот видео допроса подозреваемого

Погибший семь лет работал в России. Домой в Беларусь он приезжал редко. Последний раз — 2 января этого года. По возвращении мужчина ушел в запой.

19 января в одном из домов Несвижского района он познакомился с 42-летним минчанином. Новый знакомый позвал его продолжить застолье в дом своих родителей. Там он схватил топор и ударил гостя по голове, а затем — несколько раз ножом в шею и ногу. От полученных травм мужчина скончался.

В гости к нападавшему зашел сосед. Вместе они завернули тело в одеяло и вывезли на автомобиле в Барановичский район. Там они сбросили труп в кювет и уехали. Вещи и одежду погибшего оставили на остановке.

После этого подельники несколько дней выпивали, а затем минчанин навел порядок в доме и уехал.

Оперативники установили личность подозреваемых и задержали. Правовую оценку их действиям дадут следователи.

 
 
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