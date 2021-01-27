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"Мы белорусы". Создание супермашин - гордость страны

28.01.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Строить довольно смелые планы позволяет задел минувших десятилетий. В промышленности нам удалось не только сохранить весь сборочный цикл производства, но и заметно укрепить свои позиции на внешних рынках. Крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов, промышленный гигант и двигатель экономики, узнаваемый бренд с географией поставок более чем в 80 стран мира. О том, кто стоял у истоков создания супермашины, начиная с рисунка на бумаге и до полного ее воплощения в жизнь, - расскажет специальный проект Агентства теленовостей "Мы белорусы".

 
Теги: Новости
 
 
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Строить довольно смелые планы позволяет задел минувших десятилетий. В промышленности нам удалось не только сохранить весь сборочный цикл производства, но и...
 
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