"Мы белорусы". Создание супермашин - гордость страны

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Строить довольно смелые планы позволяет задел минувших десятилетий. В промышленности нам удалось не только сохранить весь сборочный цикл производства, но и заметно укрепить свои позиции на внешних рынках. Крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов, промышленный гигант и двигатель экономики, узнаваемый бренд с географией поставок более чем в 80 стран мира. О том, кто стоял у истоков создания супермашины, начиная с рисунка на бумаге и до полного ее воплощения в жизнь, - расскажет специальный проект Агентства теленовостей "Мы белорусы".