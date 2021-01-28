Первый частный общеобразовательный лицей открывается в Витебске

Источник материала: Витьбичи (Витебск)

Многие слышали об уникальной авторской методике Анатолия Лазуркина. Родители знают, что если уж попал ребенок на эти курсы, то непременно поступит в любой вуз Беларуси, да и не только.





О методике Анатолия Лазуркина ходят настоящие легенды. Она предполагает сверхдоступное изложение любой темы через запоминающиеся стихотворные правила, позволяющие выучить русский язык, биологию, историю Беларуси, английский язык, общест­воведение. Учащиеся неизменно достигают успеха в изучении химии, физики, математики и других предметов.

О том, что все это действительно работает, красноречиво свидетельствует хотя бы тот факт, что только за 2015–2020 годы по авторской методике А. Лазуркина было подготовлено 59 стобалльников. К слову, подготовка учащихся к ЦТ и ЕГЭ на данных курсах ведется с 2003 года. Выросло уже целое поколение успешных людей, которым удалось получить хорошее образование и осущест­вить свои мечты.

Имея такой основательный опыт, высокие результаты, команда Анатолия Лазуркина решила сделать еще один шаг навстречу старшеклассникам и открыть первый в Витебске частный лицей.

Работу в лицее под руководством кандидата педагогических наук Анатолия Лазуркина продолжат настоящие профессионалы, известные педагоги и ученые, среди которых кандидат исторических наук доцент Александр Дединкин, кандидат физико-математических наук доцент Андрей Воронов, кандидат исторических наук доцент Ирина Николаева, кандидат биологических наук доцент Ольга Балаева-Тихомирова, учитель-методист, победитель республикан­ского конкурса «Учитель года Республики Беларусь-2020» Наталья Щеглова, учитель высшей категории Лариса Быкова, магистр образования Маргарита Березко и другие.

Свой первый прием 10-классников частное учреждение образования «Общеобразовательный лицей № 1 Анатолия Лазуркина» осуществит в этом году. Запись уже открыта — спешите.

— Наш лицей — мультипрофильное учреждение образования. Это значит, что учащиеся на повышенном уровне будут изучать те предметы, которые им необходимы для поступления, — рассказывает Анатолий Лазуркин. — И, разумеется, по окончании обучения выпускники получат аттестат государственного образца.

Обучение будет осуществляться по лингвистическому (иностранные языки), экономическому, юридическому, химико-биологическому и физико-математическому направлениям.

К примеру, выбравшие химико-биологический профиль будут изучать на повышенном уровне биологию (4 часа в неделю), химию (4 часа в неделю), посещать факультативные занятия. Лицей обеспечит их подготовку к поступлению в медицинские вузы, а также на биологические и химические факультеты университетов. Прочные знания позволят выпускникам стать первоклассными специалистами в области медицины, фармакологии, биохимии.





Обучение платное. Но вы только представьте, сколько удастся родителям сэкономить средств на репетиторах, а ребятам — времени, ведь лицей обеспечит полную и, что самое главное, качественную подготовку к ЦТ или ЕГЭ.

И пусть не всякий ребенок может похвастаться отличными отметками в дневнике — не беда! Преподаватели лицея смогут заинтересовать предметом и мотивировать на успех каждого. Здесь считают, что все дети талантливы, и к каждому ученику нужен индивидуальный подход. Лицей инте­грирован в региональную систему образования — преподаватели и школьники будут активно участвовать в олимпиадном движении, творческих и интеллектуальных конкурсах. То есть фактически город получает первую частную школу для старшеклассников. Уверены, что лицеисты не раз станут героями публикаций.

Занятия будут проходить в уютных аудиториях в центре города по адресу: улица Марка Шагала, 8а (на базе Витебского филиала Международного университета «МИТСО»). Получить консультацию по поступлению в лицей можно уже сегодня по телефону: (+375-29) 765-20-20 —МТС.

Доверьте судьбу профессионалам!