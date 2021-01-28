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На 93-м году ушла из жизни «хранительница памяти Бреста» Татьяна Ходцева

28.01.2021 07:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В среду, 27 января, умерла Татьяна Ходцева — историк, хранительница памяти Бреста, невероятная оптимистка. Ей было 92 года, сообщает «Брестская газета».


Татьяна Ходцева. Фото: Фонд развития Брестской крепости

Татьяну Ходцеву называют женщиной-легендой Бреста, хотя родилась она не в городе над Бугом. Сюда она вслед за мужем-военным переехала в 50-е годы прошлого века. Всю свою жизнь Татьяна Михайловна посвятила истории, исследованиям и сохранению исторической памяти.

Она проводила экскурсии для многих известных людей, была знакома и дружила с легендарными личностями. Вместе с журналистом-фронтовиком Сергеем Смирновым, который много лет подряд работал в крепости, Татьяна Ходцева занималась систематизацией документов, раскопками на территории крепости, поисками в разрушенных казармах и укреплениях, посещала места малоизвестных захоронений в окрестностях Бреста.

«В то время среди развалин можно было запросто наткнуться на осколок снаряда или мины, найти гильзы или и вовсе неразорвавшиеся боеприпасы, заржавевшее снаряжение, оружие, — вспоминала Ходцева. — Сергею Смирнову удалось вернуть из небытия более 300 имен защитников крепости, многие из которых оказались по воле случая запятнанными историей. Впоследствии некоторых по предложению писателя посмертно наградили орденами и медалями, а двоих — командира 44-го стрелкового полка Петра Гаврилова и начальника 9-й погранзаставы лейтенанта Андрея Кижеватова удостоили звания Героев Советского Союза».

После смерти Смирнова в 1976 году Татьяна Ходцева по просьбе его вдовы поехала в Москву, чтобы помочь разобрать собранные им документы. Впоследствии часть из документов отправили в Литературный музей в Москве, часть — в Центральный музей Великой Отечественной войны, многое передали в Киев. Огромное количество материалов досталось и Бресту.

Татьяне Ходцевой предлагали работу и в Минске, и в Москве, но она не смогла оставить крепость.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Всю свою жизнь Татьяна Михайловна посвятила истории, исследованиям и сохранению исторической памяти.
 
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