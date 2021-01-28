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На Витебщине после протестов возбудили более 200 уголовных дел, 1,5 тысячи человек судили по 23.34

28.01.2021 07:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После президентских выборов в Витебской области возбудили более 200 уголовных дел в отношении участников протестных акций. Такую статистику озвучили на коллегии прокуратуры области по итогам работы за 2020 год.


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Почти 1,5 тысячи человек судили по статье 23.34 КоАП.

— С августа 2020 года в связи с протестным движением возбуждено более 200 уголовных дел, 1480 лиц привлечено к ответственности по ст. 23.34 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, — сообщает прокуратура Витебской области.

 
 
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Такую статистику озвучили на коллегии прокуратуры области по итогам работы за 2020 год.
 
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