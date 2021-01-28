Снега намело до 40 см! Как с этим всем справляются гродненцы и коммунальники

Источник материала: Tut.by

Третьи сутки циклон «Ларс», который пришел к нам с юга, не отступает. Если вначале он заполонил только две области: Гродненскую и Брестскую, то сейчас медленно, но верно распространяется по всей стране. Опавшие ветви деревьев, транспортные коллапсы, заторы на дорогах, аварии, гололедные травмы — все это последствия такой зимы, которой в Гродно не было вот уже несколько лет. Если очистка проезжих частей и тротуаров — зона ответственности коммунальников, то кто должен чистить дворовые территории? На этот вопрос попытался найти ответ «Гродно Плюс».



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Утро в Гродно начинается одинаково: водители пытаются найти в сугробах свои машины, пешеходы — не упасть и не травмироваться, а общественный транспорт и такси — приехать вовремя и максимально безопасно доставить пассажиров. Южный циклон «Ларс» принес не только долгожданный снег, но и массу забот.





За сутки снежный покров в некоторых районах области увеличился до 40 сантиметров. Подобное фиксировали в регионе аж 42 года назад. На предприятии «Спецавтохозяйство» говорят: техника работает, но оперативно и надолго справится с такими, скажем, экстремальными условиями довольно сложно. И если с проезжей частью, тротуарами все понятно (здесь помогут исключительно самосвалы, тракторы и уборочные машины), то как быть с дворовыми территориями?



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

— Конечно же, должны очищать коммунальные службы. Но вместе с тем инициативные граждане тоже приветствуются, — говорит замдиректора УЖРЭП Октябрьского района Леонид Абражевич. — За прошлые сутки мы вывели порядка 308 рабочих для очистки снега. Было задействовано 23 единицы техники с отвалами и щетками. 4 вышки машины, которые при таком снеге образуются снежные шапки, сосульки, — чтобы убирать эти снежные шапки.





Непрекращающийся снегопад спровоцировал в Гродненском регионе во вторник порядка сорока аварий, а вот уже в среду цифра выросла до 66. В одной погиб человек.

— Вблизи деревни Станевичи Ивьевского района 53-летний водитель неправильно выбрал скорость движения, не учел дорожные и погодные условия, в результате чего съехал влево по ходу движения в кювет и опрокинулся. Водитель скончался на месте происшествия. Он не был пристегнут ремнем безопасности, — сообщает ГАИ.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

По информации больницы скорой медицинской помощи, в травмпункт обратились с гололедными травмами 13 человек, трое госпитализированы. Холодовых не было, а вот несчастные случаи на тюбингах случились.

Спасатели Гродненской области за сутки 92 раза оказывали помощь в связи с обильным снегопадом: извлекали автомобили из заснеженных заносов, проводили распиловку деревьев, упавшие на дороги, линии электропередач и автомобили. Люди не пострадали.





МЧС и ГАИ рекомендуют не парковать машины вдоль дорог. Помимо того, что это усложняет работу спецтехники, падающие под тяжестью снега ветки могут повредить автомобили. Также стоит быть осторожными вблизи крыш, поскольку выражение «как снег на голову» может приобрести буквальный смысл.

По прогнозам синоптиков, снежная стихия, конечно, сбавляет обороты, но уходить насовсем пока не собирается. Кроме того, к концу недели ожидается небольшой минус.