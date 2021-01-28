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Собачий приют под Гродно занесло снегом. На помощь пришли неравнодушные горожане

28.01.2021 08:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Собачий приют под Гродно занесло снегом. На помощь пришли неравнодушные гродненцы, сообщает «Радыё Свабода».


Гродненский приют для животных, который расположен в Лапенках, в ночь на 27 января завалило снегом. Волонтеры «Преданного сердца» даже не смогли открыть клетки утром, чтобы покормить собак.

Высота снега на крышах вольеров и по всей территории достигала 40 сантиметров.

Засыпало и собачьи миски.


После просьбы о помощи в социальных сетях на помощь животным пришли около 20 человек. Территорию расчистили за несколько часов.

Десятки собак живут здесь на передержке. Волонтеры заботятся о них бесплатно.


 
Теги: Гродно
 
 
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Высота снега на крышах вольеров и по всей территории достигала 40 сантиметров.
 
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