Собачий приют под Гродно занесло снегом. На помощь пришли неравнодушные горожане

Источник материала: Tut.by

Собачий приют под Гродно занесло снегом. На помощь пришли неравнодушные гродненцы, сообщает «Радыё Свабода».





Гродненский приют для животных, который расположен в Лапенках, в ночь на 27 января завалило снегом. Волонтеры «Преданного сердца» даже не смогли открыть клетки утром, чтобы покормить собак.

Высота снега на крышах вольеров и по всей территории достигала 40 сантиметров.

Засыпало и собачьи миски.





После просьбы о помощи в социальных сетях на помощь животным пришли около 20 человек. Территорию расчистили за несколько часов.

Десятки собак живут здесь на передержке. Волонтеры заботятся о них бесплатно.



