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Собачий приют под Гродно занесло снегом. На помощь пришли неравнодушные горожане
28.01.2021 08:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Собачий приют под Гродно занесло снегом. На помощь пришли неравнодушные гродненцы,
Гродненский приют для животных, который расположен в Лапенках, в ночь на 27 января завалило снегом. Волонтеры «Преданного сердца» даже не смогли открыть клетки утром, чтобы покормить собак.
Высота снега на крышах вольеров и по всей территории достигала 40 сантиметров.
Засыпало и собачьи миски.
После просьбы о помощи в социальных сетях на помощь животным пришли около 20 человек. Территорию расчистили за несколько часов.
Десятки собак живут здесь на передержке. Волонтеры заботятся о них бесплатно.
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Высота снега на крышах вольеров и по всей территории достигала 40 сантиметров.
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