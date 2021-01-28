44-летний минчанин бросил камень в милиционера и не попал, но все равно пойдет под суд

Источник материала: Tut.by

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о применении насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Фото: пресс-служба СК

По данным следствия, вечером 5 сентября прошлого года 44-летний мужчина принимал участие в акции протеста на проспекте Дзержинского в Минске.

— Обвиняемый, игнорируя законные требования сотрудников правоохранительных органов, поднял с земли камень и бросил в милиционера. Правоохранителю удалось увернуться от удара, в результате чего камень попал в салон служебного автомобиля через открытую дверь. Минчанин был задержан, — сообщили в СК. — В ходе предварительного следствия обвиняемый давал противоречивые показания, пытаясь запутать следствие и избежать уголовной ответственности.



Фото: пресс-служба СК

В Следственном комитет посчитали нужным рассказать о личности обвиняемого. Он является директором компании по грузоперевозкам, ранее не судим, но более 90 раз привлекался к административной ответственности: в том числе за незаконную предпринимательскую деятельность, нарушение ПДД и нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст. 14, ст. 364 (покушение на применение насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) Уголовного кодекса Беларуси. Отметим, что ответственность за покушение на преступление наступает по той же статье, что и за оконченное преступление — то есть мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.

Статья 26 Конституции Беларуси. Никто не может быть признан виновным в преступлении, если его вина не будет в предусмотренном законом порядке доказана и установлена вступившим в законную силу приговором суда.