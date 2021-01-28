«Вернули кошелек, да еще и с деньгами!» Рассказываем о белорусах, которым крупно повезло

Источник материала: Tut.by

Бывает так, что в привычный ход жизни вмешивается удача — и вот, вы уже получили работу мечты, хотя даже не собирались проходить собеседование. Или выиграли квартиру в столице, хотя просто купили «лотерейку на сдачу». «Надо же, как повезло!» — восхищаются близкие. Вместе с онлайн-казино Parimatch мы пообщались с тремя белорусами, которым однажды улыбнулась большая удача.

«С учетом того, с какой высоты я падал, можно сказать, отделался легким испугом»

— Мне был 31 год, я служил в армии кадровым офицером, — рассказывает наш читатель Андрей. — Входил в специальную парашютно-десантную группу — такие создают в каждой части для эвакуации экипажей, терпящих бедствие, поэтому постоянно совершал прыжки с парашютом. В общем, отлично знал, что и как нужно делать. И, как мне кажется сейчас, именно это и привело к трагедии — стал слишком самонадеянным.

На дворе — 1999 год, конец мая. Как сейчас помню: у старшего сына был день рождения — ему исполнялось десять лет. Я привел его на летное поле, чтобы он посмотрел, как я совершаю очередной прыжок. Поначалу все шло как обычно: загрузились, поднялись в воздух, набрали нужную высоту, я прыгнул. Но в момент, когда нужно было открыть парашют, что-то пошло не так: он полностью не раскрылся, а я почувствовал резкую боль.

Что произошло на самом деле? Скорее всего, при раскрытии купола основного парашюта мое тело было в неправильном положении. Из-за этого вытяжной парашют запутался, обвил мою правую руку и резко вывернул ее назад. Кости раздробило. Действовать по протоколам я теперь не мог — рабочей руки у меня уже не было. До земли оставалось 1100 метров.

Первая мысль: кажется, мне оторвало руку. Я все пытался разглядеть, как она падает, но ничего не видел (улыбается). Когда понял, что крови нет и рука здесь, но где-то сзади, решил вернуть ее на место — и привязал к запасному парашюту. Дальше никаких эмоций не было — я просто готовился к приземлению и надеялся на лучшее.

К моменту моего падения на летном поле все были в полной боевой готовности — они же видели с земли, что я не управляю куполом парашюта. Сразу же приехал дежурный врач и вколол мне обезболивающее. Хотя я и так уже не чувствовал боли: был в шоке.



Этот кадр сделан в день неудачного прыжка, Андрей — крайний справа на снимке. Фото из личного архива героя

В этот момент подбежал мой сын. Я лишь успел сказать ему: не говори матери о том, что тут произошло. Потом меня положили на носилки, загрузили в санитарную машину — и отправили прямиком в военный госпиталь.

Кстати, и жена, и мои родители все равно все узнали. Отнеслись к новости спокойно: не было истерик и слез. Мы же в армии, и это хоть и нештатная, но рядовая ситуация. Всем известно: парашют — средство спасения экипажа. Он сохранит жизнь, но не факт, что сохранит здоровье.

Множественный многооскольчатый перелом плеча и предплечья, надрывы связок, многочисленные ушибы и гематомы — такие диагнозы мне поставили в госпитале после обследования. Звучит страшно, но с учетом того, с какой высоты я падал, можно сказать, отделался легким испугом.

Врачи решили, что мой организм должен восстановиться сам, и не стали делать операцию. Наложили гипсы и повязки, а потом регулярно следили за тем, как срастаются переломы. Если срастались неправильно — корректировали: вправляли кости, накладывая новый гипс. На это ушло девять месяцев.

К счастью, после лечение функции руки полностью восстановились. А вот психологически восстановиться было сложнее. Я плохо спал, мне часто снился тот злополучный прыжок. Просыпаясь, расстраивался, что прыгать больше не смогу.

Спустя лет семь друзья решили помочь и организовали мне несколько прыжков. Убедившись, что все получается, я полностью избавился от своих страхов и переживаний. И если бы сейчас представилась возможность прыгнуть с парашютом, обязательно ей бы воспользовался.

После этой истории с падением я поверил в ангела-хранителя: в то, что есть какая-то сила, которая меня бережет. И до сих пор продолжаю в это верить.

«Помимо карт, в найденном кошельке было больше тысячи евро и белорусские рубли»

— Семь лет назад я поехала в командировку на север Италии, — вспоминает минчанка Елена. — Возвращаться домой мы с коллегой решили через Милан. Поехали туда на поезде, и, как только вышли, поняла: у меня пропал кошелек.

Я помнила: до того, как мы сели в поезд, кошелек точно был — я же его доставала, чтобы купить билеты. А когда вышли из электрички и дошли до выхода из вокзала, его в моей сумке уже не оказалось. Я много слышала про итальянских карманников, поэтому решила, что кошелек украли, пока мы шли по перрону. Еще, помню, сказала коллеге: смотри, как быстро — только вышли из поезда, а кошелька уже нет!

Конечно же, я расстроилась. Но быстро пришла в себя: документы, билеты — все самое важное осталось на месте. Я могу улететь домой, и это главное. А деньги от моих слез не вернутся. Я съездила в Италию, посмотрела страну, мне здесь все очень понравилось. Будем считать, съездила не за командировочные, а за свой счет (улыбается). Успокоившись, я позвонила в банк и заблокировала свои банковские карты.



Елена. Фото из личного архива героини

Прошло уже несколько недель с момента, как я вернулась в Беларусь, когда мне внезапно позвонили из банка: «С нами связались представители белорусского посольства в Италии и сказали, что нашли ваши банковские карты». Я подумала — наверное, подкинули, и ответила: они уже не активны, так что не важно. Но сотрудник банка настоял, что мне все равно необходимо связаться с посольством — там об этом очень просили.

Что ж, раз просили — надо позвонить, подумала я. И позвонила лишь несколько месяцев спустя (смеется). На том конце провода мне сообщили, что полиция прислала в посольство мое портмоне. Я говорю: вы знаете, он мне не нужен, можете его выбросить, не поеду же я за ним в Италию. В трубке — молчание. А потом сотрудник посольства аккуратно спрашивает: а деньги куда? Какие деньги, там были деньги? Моему удивлению не было предела: вернули кошелек, да еще и с деньгами!

Потом я смогла восстановить всю цепочку событий. Когда мы подъезжали к Милану, я пошла в туалет. И, видимо, доставая из сумки салфетки, достала и портмоне — и положила на умывальник. Конечно, его могли бы забрать, но так как поезд почти подъехал к конечной станции, за мной в санузел никто уже не заходил.

Когда поезд остановился, по вагонам пошел обходчик. Он-то нашел мой кошелек. Сдал в пункт утерянных вещей, а через месяц, поскольку за находкой никто не пришел, сотрудники пункта вызвали полицию. Те по банковским картам определили, что я из Беларуси, сделали опись содержимого и отправили портмоне с сопроводительным письмом в белорусское посольство в Риме. Помимо карт, в найденном кошельке было больше тысячи евро и белорусские рубли.



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Узнав, что в кошельке есть деньги, от идеи выбросить его я сразу же отказалась. Решила, что в ближайшую поездку за границу полечу через Рим и заберу его. А раз сумму эту я уже «оплакала», и итальянцы оказались такими честными людьми, оставлю все деньги там, в Италии, в качестве благодарности.

Когда оказалась в Риме, сразу же отправилась в посольство за находкой. На меня вышли смотреть все его сотрудники. Оказалось, им впервые вернули такую крупную сумму денег. Да, бывает, приносят утерянные паспорта и даже кошельки — но всегда пустые.

Как себе и обещала, все деньги из того портмоне потратила. Побыла на море, купила какой-то фирменный джинсовый костюм — дорогой и абсолютно мне не нужный, но я же обещала, что оставлю деньги в Италии (смеется).

Знаете, я уверена, что Бог всем поровну дает и повезти может каждому. Вопрос лишь в том, как человек относится к событию. Кто-то концентрируется на негативе — вот, потерял. Кто-то думает: ну что же, значит, найду больше. Я считаю, что мне именно повезло, ведь кошелек с деньгами нашелся, еще и страну повидала и влюбилась в нее. Так что главное — смотреть на все с позитивом. И верить, что если сегодня черная полоса, то завтра обязательно будет белая.

«К рандомным выигрышам по-прежнему отношусь скептически»

— Четыре года назад я поучаствовал в реалити-шоу на радио — и выиграл автомобиль, — делится минчанин Евгений. — До этого ни в каких розыгрышах, лотереях, шоу, где можно что-то выиграть, я не участвовал. Да и зачем? Покупаешь лотерейку — и ходишь неделю в надежде что-то выиграть, отвлекаясь от работы и домашних дел. Но тут победило любопытство: заинтересовали условия игры.

Кратко о том, как проходило шоу «Студия», участником которого я стал. После предварительного отбора, где нужно было записать видеоролик с мотивацией и победить в голосовании, победителя заселяли на неделю в студию звукозаписи, где он должен был жить под камерами 24/7. Каждый час организаторы ставили над участником какие-то эксперименты. Если человек отказывался выполнять задание, его место занимал следующий в рейтинге по голосованию. Так вышло, что я был первым в этом рейтинге — и никому его не уступил (улыбается).

Честно говоря, я с самого начала верил: повезет именно мне, ведь здесь нет чистого рандома — нужно приложить усилия, чтобы пройти каждый из этапов. Я понимал, что все в моих руках, а не в руках фортуны. Конечно, момент удачи тоже присутствовал, но все же и я сам мог влиять на процесс.

Чего я только не делал! Пирсинг, общение с пластическим хирургом, поедание насекомых. Но я не сдавался. И не ради приза — это был вызов самому себе.

Когда вышел из студии, выдохнул. Я был выжат, как лимон, в голове никак не укладывалось: все завершилось и я победил. Мне понадобилась неделя, чтобы все осознать и прийти в себя. А потом я испытал прилив гордости — от того, что победителя определил не рандом, а в некотором смысле я сам (улыбается).



Евгений с супругой Татьяной, которая поддерживала его во время шоу. Фото из личного архива героя

Никто из близких, кроме супруги, не верил в то, что мне повезет. Они считали, что все это — развод, что не стоит даже пытаться, ведь на проекте выберут «правильного» победителя. Но после моей победы они все-таки поверили в удачу.

Друзья называют меня удачливым человеком. Но я с ними не совсем согласен: моя везучесть связана не столько с «повезло», сколько с тем, что я, оказываясь в сложной ситуации, выбираю правильный путь. И, конечно же, прилагаю усилия. Например, возьмем проект «Студия» — я бы мог записать ролик-визитку и просто ждать, что меня выберут в пятерку тех, кого вынесли на голосование. Если бы не вынесли, то сказал, что не повезло, и забыл. Но я так хотел поучаствовать в этом проекте, что написал сценарий к визитке, попросил помощи у друзей и коллег. Потом искал операторов, мучился с монтажом. И лишь после этого успокоился — понимая, что уровень моей визитки мало кому удастся повторить, а значит, меня должны выбрать.

С момента победы моя жизнь никак не изменилась — ну, кроме того, что у меня появился автомобиль (смеется). К рандомным выигрышам я по-прежнему отношусь скептически. Во что я верю, так это в свои силы. И вам тоже советую.

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