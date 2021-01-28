ФПБ собрала более 116 тыс. подписей против санкций Евросоюза

Всего за один день, 26 января, более 116 000 работников и представителей профсоюзов подписали открытое письмо против санкций ЕС. Об этом сообщает Федерация профсоюзов Беларуси.

О письме

Письмо опубликовано на официальном сайте ФПБ.

Профсоюз обращается к генеральному директору Международного бюро труда Гаю Райдеру, Международной организации труда, участникам международного профсоюзного движения, рабочим и нанимателям других стран с призывом повлиять на правительство стран Евросоюза для отмены санкций.

В письме говорится, что санкции в отношении белорусских предприятий введены без каких-либо причин, необоснованно, а рабочие против такого рода ограничений.

«Европейские политики, видимо, считают, что они имеют право ограничивать и ущемлять права работников других стран. Выходит, мы должны остаться без работы, без заработной платы. Как в таком случае нам содержать свои семьи, учить детей?», - пишет ФПБ.

В итоге делается вывод, что санкции направлены на уменьшение бюджета страны, следовательно люди могут остаться без пенсий, пособий, образования, здравоохранения и всего, что финансируется из бюджета.

Что говорит ФПБ и реальные трудящиеся

Пресс-служба ФПБ агитирует подписывать письмо, говоря:

«С сегодняшнего дня подписаться под письмом может каждый, кто заинтересован в том, чтобы сохранить экономику нашей страны, стабильную заработную плату и социальные гарантии для людей».

Они приводят мнение рабочих белорусских предприятий: «Экономический шантаж и нарушение прав десятков тысяч людей».

Однако трудящиеся рассказали, что в случае, если не подпишут письмо профсоюза, их лишат премий или вообще рабочих мест, а некоторые просто не читают, что там написано.

«В нашем детском садике письмо подписали все, многие даже не читали, что подписывают. Потому что руководитель сказал, что премии тогда никто не увидит. Как я только сказала, что такое подписывать не буду, то на меня сразу натравили заведующую, которая мне сказала, что премии я тогда не увижу. А у нас оклад чуть больше 170 рублей, а все остальные надбавки — это и есть премия. Так выходит минимальная заработная плата. А у нас в городе и так беда с работой. Вот и пришлось под страхом подписывать, потому что и так жить не за что», - рассказывает работница детского сада в одном из райцентров Витебской области, цитирует TUT.by.

Еще один специалист из сферы образования пояснил, как проходит подписание писем у них в учреждении:

«Сегодня всех заставили подписаться, объяснив, что эти списки будут отксерокопированы и подняты при продлении контракта. Под угрозой подписали не только мое учреждение, но и те, которые по соседству. К сожалению, и я подписала. Очень стыдно за себя. Работаю в учреждении больше 20 лет. И потерять работу в то время, когда двое детей обучаются на платной основе, очень страшно».

Чиновникам в райисполкомы разослали письма с инструкцией, каким образом они должны действовать и сколько подписей собрать:

Напомним, ЕС ввел уже 3 пакета санкций в отношении представителей белорусского действующего режима: судей, прокуроров и силовиков, Александра Лукашенко, Натальи Кочановой, Александра Турчина, Владимира Караника, Игоря Луцкого, Андрея Шведа и других высокопоставленных чиновников.

Евросоюз считает, что люди из «черного» списка имеют отношение к фальсификации выборов и насилию в отношении граждан страны

Данным лицам запрещен въезд в ЕС, их счета в европейских банках, если будут обнаружены, подлежат заморозке.