ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Имена Вашингтона и Линкольна исключат из названий школ в Сан-Франциско

28.01.2021 10:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 янв – Sputnik. Переименовать названия ряда городских школ решил совет по вопросам образования Сан-Франциско, об этом сообщило местное издание San Francisco Chronicle.

Это коснется и тех учреждений, которые названы в честь экс-президентов США Джорджа Вашингтона и Авраама Линкольна. Всего будут переименованы 44 школы по причине того, что они названы в честь тех, "кто связан с колонизацией или рабовладельцами; виновными в геноциде; теми, кто совершает насилие в отношении женщин и детей; нарушителями прав человека; расистами и сторонниками превосходства белой расы".

YouTube / Sputnik на русском
Вандалы разгромили бюст американки, убитой в перестрелке с полицией - видео

Решение о переименовании было принято путем голосования.

Отмечается, что из названий будут убраны имена Вашингтона, Линкольна, бывшего мэра города и сенатора от Калифорнии Дайэнн Файнстайн и других.

Предложений по новым названиям школ власти города ждут от семей учащихся и сотрудников учебных заведений до середины апреля. Затем – до начала мая – совет проголосует за те или иные новые названия.

В США также наблюдается массовый снос памятников, так или иначе связанных с рабовладельческим Югом. Это происходит на фоне протестов после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Так, Военный институт Вирджинии демонтировал статую генерала Гражданской войны Томаса Джексона, а в Вашингтоне в Национальном скульптурном зале в Капитолии убрали изваяние командующего конфедеративной армией Роберта Ли.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Придумать новые названия учебных заведений в калифорнийском городе поручено семьям учащихся, предложений ждут до середины апреля.
 
Новости дня
Новости общества
 
ФПБ собрала более 116 тыс. подписей против санкций Евросоюза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by