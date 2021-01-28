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Имена Вашингтона и Линкольна исключат из названий школ в Сан-Франциско
28.01.2021 10:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 янв – Sputnik. Переименовать названия ряда городских школ решил совет по вопросам образования Сан-Франциско, об этом сообщило местное издание
Это коснется и тех учреждений, которые названы в честь экс-президентов США Джорджа Вашингтона и Авраама Линкольна. Всего будут переименованы 44 школы по причине того, что они названы в честь тех, "кто связан с колонизацией или рабовладельцами; виновными в геноциде; теми, кто совершает насилие в отношении женщин и детей; нарушителями прав человека; расистами и сторонниками превосходства белой расы".
Решение о переименовании было принято путем голосования.
Отмечается, что из названий будут убраны имена Вашингтона, Линкольна, бывшего мэра города и сенатора от Калифорнии Дайэнн Файнстайн и других.
Предложений по новым названиям школ власти города ждут от семей учащихся и сотрудников учебных заведений до середины апреля. Затем – до начала мая – совет проголосует за те или иные новые названия.
В США также наблюдается массовый снос памятников, так или иначе связанных с рабовладельческим Югом. Это происходит на фоне
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Придумать новые названия учебных заведений в калифорнийском городе поручено семьям учащихся, предложений ждут до середины апреля.
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