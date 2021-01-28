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Борисов - культурная столица Беларуси в 2021 году

28.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Борисов принял статус культурной столицы 2021 года. В городе начались мероприятия, посвященные особенному году для борисовчан. В местном культурном центре - библиотеке имени Колодеева - проект "Я вижу Беларусь такой". 

Проект "Я вижу Беларусь такой" объединил белорусских писателей, знаменитых художников, музыкантов и их почитателей. Состоялась презентация белорусской литературы и открытие фотовыставки. Тема - красота белорусской природы, архитектурные достопримечательности нашей страны и колоритные образы самих белорусов.   

Проекту "Я вижу Беларусь такой" уже 5 лет. Объехал он практически всю Беларусь, побывал в Дагестане, Казахстане и Польше. 

В планах культурной столицы Борисова - десятки творческих встреч, концертов, конкурсов, выставок и литературных презентаций.

 
 
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Борисов принял статус культурной столицы 2021 года. В городе начались мероприятия, посвященные особенному году для борисовчан. В местном культурном центре -...
 
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