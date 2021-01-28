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В белорусской армии – зимние маневры: комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности
28.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗадействованы практически все виды войск. Подобные экзамены в вооруженных силах страны проводятся на регулярной основе.
В чем смысл и необходимость контрольных срезов? Ответ – в проекте "Диспозиция".
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Задействованы практически все виды войск. Подобные экзамены в вооруженных силах страны проводятся на регулярной основе. В чем смысл и необходимость...
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