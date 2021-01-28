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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новый выпуск программы о производстве витебских ковров в проекте "Один день" Что такое мастербатч? Как гранулы, похожие на морскую соль, становятся пряжей. Куда уходит более 100 тонн краски в сутки? Что связывает белорусское и египетское...

Что такое мастербатч? Как гранулы, похожие на морскую соль, становятся пряжей. Куда уходит более 100 тонн краски в сутки? Что связывает белорусское и египетское производство? Традиции наших предков, сохранившиеся в механизированном деле. Разберем "по ниточке" отечественный продукт. Новую серию проектапроведем с Еленой Чебаторевой - генеральным директором ОАО "Витебские ковры". В этом выпуске узнаем значение фразы "товар женится с подложкой", сколько идет на экспорт и где наши ковры в почете?Новый выпуск программы о производстве витебских ковров - в эфире сразу послена. Смотритеи по субботам.