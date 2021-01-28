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Новый выпуск программы о производстве витебских ковров в проекте "Один день"

28.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Что такое мастербатч? Как гранулы, похожие на морскую соль, становятся пряжей. Куда уходит более 100 тонн краски в сутки? Что связывает белорусское и египетское производство? Традиции наших предков, сохранившиеся в механизированном деле. Разберем "по ниточке" отечественный продукт. Новую серию проекта "Один день" проведем с Еленой Чебаторевой - генеральным директором ОАО "Витебские ковры". В этом выпуске узнаем значение фразы "товар женится с подложкой", сколько идет на экспорт и где наши ковры в почете?

"Для одного ковра требуется от одного до 8 цветов. Для того чтобы начать ткать ковер, необходимо заправить более 10 тысяч бабин. Нити утяжеляются грузом, чтобы создать определенное натяжение и чтобы нити поступали равномерно в переплетение ковра. Задается композиция длиной 20-25 метров. Это, по сути, высота 9-этажного дома. Например, ковер 2 на 3 может в среднем ткаться 15 минут". 

Новый выпуск программы о производстве витебских ковров - в эфире сразу после "Панорамы" на "Беларусь 1". Смотрите проект "Один день" и по субботам.

 
 
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Что такое мастербатч? Как гранулы, похожие на морскую соль, становятся пряжей. Куда уходит более 100 тонн краски в сутки? Что связывает белорусское и египетское...
 
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