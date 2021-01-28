|
Новый выпуск программы о производстве витебских ковров в проекте "Один день"
28.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЧто такое мастербатч? Как гранулы, похожие на морскую соль, становятся пряжей. Куда уходит более 100 тонн краски в сутки? Что связывает белорусское и египетское производство? Традиции наших предков, сохранившиеся в механизированном деле. Разберем "по ниточке" отечественный продукт. Новую серию проекта
"Для одного ковра требуется от одного до 8 цветов. Для того чтобы начать ткать ковер, необходимо заправить более 10 тысяч бабин. Нити утяжеляются грузом, чтобы создать определенное натяжение и чтобы нити поступали равномерно в переплетение ковра. Задается композиция длиной 20-25 метров. Это, по сути, высота 9-этажного дома. Например, ковер 2 на 3 может в среднем ткаться 15 минут".
Новый выпуск программы о производстве витебских ковров - в эфире сразу после
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что такое мастербатч? Как гранулы, похожие на морскую соль, становятся пряжей. Куда уходит более 100 тонн краски в сутки? Что связывает белорусское и египетское...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)