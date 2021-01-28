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Чудеса дрессировки. Когда домашний питомец весит 80 килограммов
28.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСемья из Мозыря взяла в добрые руки обычную свинку. Причем не мини-пига, а классическую породу. Хозяева рассказывают: питомца с пяточком когда-то спасли от гибели. Сейчас она уже полноценный член семьи. К слову, Пэппу как свою приняла хозяйская собака. В свои 10 месяцев хрюшка четко выполняет команды и не перестает удивлять. К слову, росла она в окружении девяти собак, семи лошадей и семи кошек. Большинство питомцев семья подобрала как бездомных и вылечила от болезней.
Анастасия Полинко: "Я хочу вам сказать, что я росла счастливым ребенком, потому что меня родители никогда не ставили в какие-то рамки и ограничения по общению с животными. У нас всю жизнь были животные. И всегда приветствовалось, если мы оказывали какую-то посильную помощь какому-то пострадавшему".
За год Пэппа стала настоящей любимицей интернета. Контент с озорной хрюшкой в соцсетях активно лайкают и следят за ее успехами. В планах семьи – развить полноценный ютуб-канал о жизни любимых питомцев.
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Семья из Мозыря взяла в добрые руки обычную свинку. Причем не мини-пига, а классическую породу. Хозяева рассказывают: питомца с пяточком когда-то спасли от гибели....
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