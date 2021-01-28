Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Чудеса дрессировки. Когда домашний питомец весит 80 килограммов Семья из Мозыря взяла в добрые руки обычную свинку. Причем не мини-пига, а классическую породу. Хозяева рассказывают: питомца с пяточком когда-то спасли от гибели....

Семья из Мозыря взяла в добрые руки обычную свинку. Причем не мини-пига, а классическую породу. Хозяева рассказывают: питомца с пяточком когда-то спасли от гибели. Сейчас она уже полноценный член семьи. К слову, Пэппу как свою приняла хозяйская собака. В свои 10 месяцев хрюшка четко выполняет команды и не перестает удивлять. К слову, росла она в окружении девяти собак, семи лошадей и семи кошек. Большинство питомцев семья подобрала как бездомных и вылечила от болезней.За год Пэппа стала настоящей любимицей интернета. Контент с озорной хрюшкой в соцсетях активно лайкают и следят за ее успехами. В планах семьи – развить полноценный ютуб-канал о жизни любимых питомцев.