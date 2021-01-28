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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Е. Лукаш: Украина давно превратилась в лабораторию для самых безжалостных экспериментаторов Несмотря на смену власти в США, Украина по-прежнему остается крайне зависимой не только от Вашингтона, но и от Запада в целом. Это приобретает одновременно...

Несмотря на смену власти в США, Украина по-прежнему остается крайне зависимой не только от Вашингтона, но и от Запада в целом. Это приобретает одновременно трагические и комические формы - настаивают некоторые украинские политики: страна давно превратилась в лабораторию для самых безжалостных экспериментаторов