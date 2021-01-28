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Е. Лукаш: Украина давно превратилась в лабораторию для самых безжалостных экспериментаторов

28.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Несмотря на смену власти в США, Украина по-прежнему остается крайне зависимой не только от Вашингтона, но и от Запада в целом. Это приобретает одновременно трагические и комические формы - настаивают некоторые украинские политики: страна давно превратилась в лабораторию для самых безжалостных экспериментаторов 

Елена Лукаш, народный депутат Украины V и VI созывов: "Нас никто не финансирует. Нам дают в долг или заставляют покупать неликвид - не летает, не стреляет и т. д. Это раз. Как нас рассматривает новая администрация? Лучше всего, прямым текстом, сказала об этом пресс-служба британских военных: "Украина - это задний двор России". Об этом также сказал посол Канады в Украине - он назвал нашу страну "подопытным кроликом". Западные страны делают здесь то, что никогда бы не позволили себе делать в своих родных странах!".

 
 
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Несмотря на смену власти в США, Украина по-прежнему остается крайне зависимой не только от Вашингтона, но и от Запада в целом. Это приобретает одновременно...
 
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