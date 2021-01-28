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Депутаты местных Советов и парламентарии обсудили в Могилевской области проект Программы социально-экономического развития страны до 2025 года

28.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Делегаты предстоящего VI Всебелорусского народного собрания, депутаты местных Советов, парламентарии обсудили в Могилевской области проект Программы социально-экономического развития страны до 2025 года. Главная цель  - сильные регионы. Как отмечалось на совещании,  в приоритете - промышленность, сельское хозяйство, социальная сфера. А также строительство жилья, поддержка семьи, совершенствование инфраструктуры.  

Леонид Заяц, председатель Могилевского облисполкома: "Люди поддержали концепцию Программы социально-экономического развития, потому что видят, что это будущее, что это перспектива развития нашей страны. Мы видим свои резервы в промышленности, сельском хозяйстве. Достичь главной цели - это благосостояние наших людей, повышение уровня заработной платы".

Среди приоритетов проекта Программы социально-экономического развития - также  усовершенствование медицины. Новейшие технологии планируется сделать еще доступнее. В этом году на развитие отрасли в Могилевской области планируется инвестировать свыше 600 млн рублей. 

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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