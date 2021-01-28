Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 янв – Sputnik. Ужесточение запрета абортов подтвердил Конституционный суд Польши, ведомство опубликовало обоснование своего решения от 22 октября.

Осенью 2020 года Конституционный суд постановил, что аборты по причине нарушений развития плода не соответствуют нормам польской конституции. Это вызвало многочисленные акции протеста по всей стране, которые возобновились вчера.

В своем обосновании Конституционный суд подчеркнул, что "человек с момента зачатия имеет право на жизнь", а аборт связан "с лишением ребенка его жизни".

Мое тело - мое дело

Антиправительственная акция протеста, организованная движением Strajk kobiet (Забастовка женщин - Sputnik) прошла в среду в центре Варшавы. Представительницы этого движения ранее неоднократно высказывали свое недовольство законом об абортах.



Закон об абортах в Польше стал еще жестче, в стране вновь начались протесты © REUTERS / Dariusz Borowicz



Закон об абортах в Польше стал еще жестче, в стране вновь начались протесты © REUTERS / KACPER PEMPEL



Закон об абортах в Польше стал еще жестче, в стране вновь начались протесты © REUTERS / SLAWOMIR KAMINSKI



Закон об абортах в Польше стал еще жестче, в стране вновь начались протесты © REUTERS / KACPER PEMPEL



Закон об абортах в Польше стал еще жестче, в стране вновь начались протесты © REUTERS / KACPER PEMPEL



Закон об абортах в Польше стал еще жестче, в стране вновь начались протесты © REUTERS / KACPER PEMPEL 1 / 6 © REUTERS / Dariusz Borowicz Закон об абортах в Польше стал еще жестче, в стране вновь начались протесты

Сотни протестующих у здания Конституционного суда на аллее Шуха в Варшаве скандировали "Руки прочь от моего тела!", "Мое тело - мое дело!", сообщили РИА Новости. Женщины вышли на проезжую часть, заблокировав тем самым движение транспорта. По заявлению организаторов, подобные акции прошли также в Лодзи, Кракове, Катовицах, Быдгоще, Познани, Вроцлаве, Гданьске, Люблине и других городах Польши.

Закон об абортах

Аборты запрещены в Польше с 1993 года. Ранее женщины, у которых существовала вероятность тяжелого и необратимого нарушения развития плода или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни, могли обратиться в клинику и прервать беременность.

После окончательного постановления Конституционного суда в Польше осталось только две причины, по которым может быть проведен аборт: опасность для жизни женщины в результате продолжения беременности и если беременность наступила в результате изнасилования.