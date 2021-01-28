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Закон об абортах в Польше стал еще жестче, в стране вновь начались протесты

28.01.2021 11:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 янв – Sputnik. Ужесточение запрета абортов подтвердил Конституционный суд Польши, ведомство опубликовало обоснование своего решения от 22 октября.

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Протесты снова начались в Варшаве

Осенью 2020 года Конституционный суд постановил, что аборты по причине нарушений развития плода не соответствуют нормам польской конституции. Это вызвало многочисленные акции протеста по всей стране, которые возобновились вчера.

В своем обосновании Конституционный суд подчеркнул, что "человек с момента зачатия имеет право на жизнь", а аборт связан "с лишением ребенка его жизни".

Мое тело - мое дело

Антиправительственная акция протеста, организованная движением  Strajk kobiet (Забастовка женщин - Sputnik) прошла в среду в центре Варшавы. Представительницы этого движения ранее неоднократно высказывали свое недовольство законом об абортах.

  • Закон об абортах в Польше стал еще жестче, в стране вновь начались протесты
    Закон об абортах в Польше стал еще жестче, в стране вновь начались протесты
    © REUTERS / Dariusz Borowicz
  • Закон об абортах в Польше стал еще жестче, в стране вновь начались протесты
    Закон об абортах в Польше стал еще жестче, в стране вновь начались протесты
    © REUTERS / KACPER PEMPEL
  • Закон об абортах в Польше стал еще жестче, в стране вновь начались протесты
    Закон об абортах в Польше стал еще жестче, в стране вновь начались протесты
    © REUTERS / SLAWOMIR KAMINSKI
  • Закон об абортах в Польше стал еще жестче, в стране вновь начались протесты
    Закон об абортах в Польше стал еще жестче, в стране вновь начались протесты
    © REUTERS / KACPER PEMPEL
  • Закон об абортах в Польше стал еще жестче, в стране вновь начались протесты
    Закон об абортах в Польше стал еще жестче, в стране вновь начались протесты
    © REUTERS / KACPER PEMPEL
  • Закон об абортах в Польше стал еще жестче, в стране вновь начались протесты
    Закон об абортах в Польше стал еще жестче, в стране вновь начались протесты
    © REUTERS / KACPER PEMPEL
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© REUTERS / Dariusz Borowicz
Закон об абортах в Польше стал еще жестче, в стране вновь начались протесты

Сотни протестующих у здания Конституционного суда на аллее Шуха в Варшаве скандировали  "Руки прочь от моего тела!", "Мое тело - мое дело!", сообщили РИА Новости. Женщины вышли на проезжую часть, заблокировав тем самым движение транспорта. По заявлению организаторов, подобные акции прошли также в Лодзи, Кракове, Катовицах, Быдгоще, Познани, Вроцлаве, Гданьске, Люблине и других городах Польши.

Закон об абортах

© Photo : Алексей Киселевский / СК РБ
Белоруска попала под следствие из-за неудачной аферы с беременностью
Аборты запрещены в Польше с 1993 года. Ранее женщины, у которых существовала вероятность тяжелого и необратимого нарушения развития плода или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни, могли обратиться в клинику и прервать беременность.

После окончательного постановления Конституционного суда в Польше осталось только две причины, по которым может быть проведен аборт: опасность для жизни женщины в результате продолжения беременности и если беременность наступила в результате изнасилования.

 
Теги: Минск
 
 
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Теперь польские женщины не смогут сделать аборт, если у плода обнаружат тяжелые нарушения развития, прерывание беременности будет разрешено лишь в двух случаях.
 
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