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Закон об абортах в Польше стал еще жестче, в стране вновь начались протесты
28.01.2021 11:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 янв – Sputnik. Ужесточение запрета абортов подтвердил Конституционный суд Польши, ведомство опубликовало обоснование своего решения от 22 октября.
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Осенью 2020 года Конституционный суд постановил, что аборты по причине нарушений развития плода не соответствуют нормам польской конституции. Это вызвало многочисленные
В своем обосновании Конституционный суд подчеркнул, что "человек с момента зачатия имеет право на жизнь", а аборт связан "с лишением ребенка его жизни".
Мое тело - мое дело
Антиправительственная акция протеста, организованная движением Strajk kobiet (Забастовка женщин - Sputnik) прошла в среду в центре Варшавы. Представительницы этого движения ранее неоднократно высказывали свое недовольство законом об абортах.
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© REUTERS / Dariusz Borowicz
Закон об абортах в Польше стал еще жестче, в стране вновь начались протесты
Сотни протестующих у здания Конституционного суда на аллее Шуха в Варшаве скандировали "Руки прочь от моего тела!", "Мое тело - мое дело!", сообщили РИА Новости. Женщины вышли на проезжую часть, заблокировав тем самым движение транспорта. По заявлению организаторов, подобные акции прошли также в Лодзи, Кракове, Катовицах, Быдгоще, Познани, Вроцлаве, Гданьске, Люблине и других городах Польши.
Закон об абортах
© Photo : Алексей Киселевский / СК РБ
После окончательного постановления Конституционного суда в Польше осталось только две причины, по которым может быть проведен аборт: опасность для жизни женщины в результате продолжения беременности и если беременность наступила в результате изнасилования.
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Теперь польские женщины не смогут сделать аборт, если у плода обнаружат тяжелые нарушения развития, прерывание беременности будет разрешено лишь в двух случаях.
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