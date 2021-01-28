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В суде задержали владельца магазина «Мой модны кут». Он пришел на процесс жены
28.01.2021 11:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В суде Советского района Минска по ст. 23.34 судят жену владельца магазина сувениров «Мой модны кут» Елену Есипенок. Во время суда задержали и ее мужа — Валерия Есипенка. Об этом
Елену задержали 26 января прямо в магазине, как успели услышать покупатели, — за продажу незарегистрированной символики. Валерий Есипенок в этот момент сам находился в ОБЭП, давал показания, но потом был на свободе.
27 января жену Есипенка стали судить за одиночный пикет по ч. 1 ст. 23.34, который она якобы проводила 26 января на проспекте Независимости, 58. По этому адресу размещается ТЦ «Московско-Венский», где и работает магазин «Мой модны кут».
Свидетель-милиционер Громов утверждал, что Елена пикетировала 20−30 минут. Судья Александр Волк объявил перерыв, чтобы получить видео, которое докажет, что в это время она находилась в магазине.
После перерыва 28 января на процесс пришел владелец магазина — Валерий Есипенок, его задержали до начала заседания. Ему сказали, что в отношении него проводится проверка. Есипенок успел передать адвокату Елены видео, которое доказывает ее невиновность.
Судья Волк отправил дело Елены на доработку. Пока не ясно, освободят ли ее.
«Мой модны кут» — магазин сувениров с национальным колоритом. До того, как точкой заинтересовались силовики, там была проверка от МЧС.
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В суде Советского района по ст. 23.34 судят жену владельца магазина сувениров «Мой модны кут» Елену Есипенок. Во время суда задержали и ее мужа - Валерия Есипенка.
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