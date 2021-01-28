Лукашенко о либерализации законов: Произошедшие события остро ставят вопрос: не слишком ли мы увлеклись?

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам совершенствования законодательства. Об этом сообщает его пресс-служба.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Правоохранительные и другие государственные органы позволили нашей стране не свалиться в пропасть очередной цветной революции, как бы того не хотели заграничные спонсоры протестов, — считает Лукашенко.

Он отметил, что за последние годы в стране многое сделано в направлении либерализации правовых норм.

— Однако произошедшие события остро ставят вопрос: не слишком ли мы увлеклись? Законодательство должно не только оперативно реагировать на любые нарушения, но и упреждать возможные угрозы. И это самое главное.

Он сообщил, что необходимые для этого нормы уже включены депутатами в новые кодексы об административной ответственности, а также в поправки к уголовному законодательству.

— Достаточно ли этого или нужно что-то еще, например в сфере борьбы с экстремизмом, терроризмом? Может быть, следует также вернуться к законодательству о массовых мероприятиях и иным актам, касающимся общественной безопасности? Посмотреть, как за рубежом, в тех же Франции, Германии да и в соседней России? — поинтересовался Лукашенко. — Ответы на эти вопросы должны быть у органов, находящихся сегодня на передовой противодействия попыткам дестабилизации обстановки в стране.

Он заявил, что желает услышать от присутствующих на совещании руководителей максимально взвешенные предложения.

— Нужно не увлекаться частностями и ведомственными интересами, а подумать о глобальном, прежде всего о последствиях для безопасности страны. Нам важно определиться, чего реально не хватает в законодательстве для надежного выявления и пресечения любых действий, направленных против государства, — сказал Лукашенко.