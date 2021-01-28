ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Кто стоял у истоков создания супермашины - расскажем в специальном проекте "Мы - белорусы"

28.01.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов, промышленный гигант и двигатель экономики, узнаваемый бренд с географией поставок более чем в 80 стран мира. Кто стоял у истоков создания супермашины, начиная с рисунка на бумаге и до полного воплощения в жизнь - расскажет специальный проект Агентства теленовостей "Мы - белорусы".
 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов, промышленный гигант и двигатель экономики, узнаваемый бренд с географией поставок более чем в 80 стран...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Вернули кошелек, да еще и с деньгами!» Рассказываем о белорусах, которым крупно повезло
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by