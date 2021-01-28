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Кто стоял у истоков создания супермашины - расскажем в специальном проекте "Мы - белорусы"
28.01.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКрупнейший мировой производитель карьерных самосвалов, промышленный гигант и двигатель экономики, узнаваемый бренд с географией поставок более чем в 80 стран мира. Кто стоял у истоков создания супермашины, начиная с рисунка на бумаге и до полного воплощения в жизнь - расскажет специальный проект Агентства теленовостей "Мы - белорусы".
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Крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов, промышленный гигант и двигатель экономики, узнаваемый бренд с географией поставок более чем в 80 стран...
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