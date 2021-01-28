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Энергетиками Брестской и Гродненской областей проводятся работы по восстановлению электроснабжения в 56 населенных пунктах

28.01.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Трудились всю ночь. По состоянию на утро  энергетиками Брестской и Гродненской областей проводятся работы по восстановлению электроснабжения в 56 населенных пунктах. Работы были организованы также в темное время суток с соблюдением требований охраны труда. За сутки удалось восстановить электроснабжение более 600 населенных пунктов. Таким образом последствия стихии удалось локализовать  в максимально короткие сроки. 
 
 
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Трудились всю ночь. По состоянию на утро  энергетиками Брестской и Гродненской областей проводятся работы по восстановлению электроснабжения в 56 населенных...
 
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