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Энергетиками Брестской и Гродненской областей проводятся работы по восстановлению электроснабжения в 56 населенных пунктах
28.01.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТрудились всю ночь. По состоянию на утро энергетиками Брестской и Гродненской областей проводятся работы по восстановлению электроснабжения в 56 населенных пунктах. Работы были организованы также в темное время суток с соблюдением требований охраны труда. За сутки удалось восстановить электроснабжение более 600 населенных пунктов. Таким образом последствия стихии удалось локализовать в максимально короткие сроки.
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Энергетиками Брестской и Гродненской областей проводятся работы по восстановлению электроснабжения в 56 населенных пунктах
Трудились всю ночь. По состоянию на утро энергетиками Брестской и Гродненской областей проводятся работы по восстановлению электроснабжения в 56 населенных...
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