Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Энергетиками Брестской и Гродненской областей проводятся работы по восстановлению электроснабжения в 56 населенных пунктах Трудились всю ночь. По состоянию на утро энергетиками Брестской и Гродненской областей проводятся работы по восстановлению электроснабжения в 56 населенных...

Трудились всю ночь. По состоянию на утро энергетиками Брестской и Гродненской областей проводятся работы по восстановлению электроснабжения в 56 населенных пунктах. Работы были организованы также в темное время суток с соблюдением требований охраны труда. За сутки удалось восстановить электроснабжение более 600 населенных пунктов. Таким образом последствия стихии удалось локализовать в максимально короткие сроки.