«Ни о чем не жалею». Уволили сморгонского пограничника, который в августе дарил женщинам цветы

Источник материала: Tut.by

Сморгонского пограничника Евгения Трояна, который в августе дарил девушкам, стоящим в цепях солидарности, цветы, уволили. Видео с парнем в форме и с розами — оно появилось в телеграм-канале, который теперь нельзя называть, — быстро разошлось в Сети и даже попало в Instаgram Алексея Навального. Решение уволить военнослужащего из органов пограничной службы приняла аттестационная комиссия. Об этом Евгений написал в своем аккаунте в Instаgram.



Фото: smorgon.by

«„Евгений Леонидович, аттестационная комиссия приняла решение о вашем увольнении“. Я улыбнулся. Именно так закончилась моя военная карьера. Восемь с половиной лет я отдал службе в органах пограничной службы. Из них три с половиной провел в Сморгони. Смешно, но когда-то я сказал, что если меня распределят в Сморгонь, то это будет худшим наказанием.

Закончив институт пограничной службы в 2017 году, я бодро пошел вверх по карьерной лестнице. Было трудно, постоянно хотелось спать. Но мне нравилось то, чем я занимался», — написал уже бывший пограничник и рассказал, что все изменилось в августе прошлого года.

Мужчина был наблюдателем на одном из избирательных участков.

«Система была построена таким образом, чтобы „не свои“ люди не могли наблюдать за ходом голосования. До того, как повесили первый протокол, я был „свой“. Реальная цифра расходилась с той, что была в протоколе, на несколько десятков человек. Разумеется, я не промолчал. Принялись писать жалобу. Через 2 минуты мне позвонил начальник. Через 15 он уже был там… В один миг я стал „продажным бчбшником, польским шпионом и врагом народа“. Пострадали близкие, друзья. А еще — близкие моих коллег и солдат. Я не мог пойти на сделку с совестью, и на вопрос одного из молодых парней в зеленой форме о происходящем в стране ответил честно, без прикрас: рассказал о правовом дефолте, о бесчинствах людей в форме, о чрезмерном применении силы, о фальсификациях. Хотя и осуждаю насилие с любой стороны. Этот разговор стал известен моему экс-начальству», — рассказал в соцсетях Евгений.

После президентских выборов в Сморгони было горячо . Местные жители рассказывали, что на улицы города вышли около 4 тысяч человек, что для их тихого местечка — это «ого-го как много», ведь населения здесь — около 37 тысяч.

Видео с молодым человеком, когда он вышел на главную площадь Сморгони с красными розами и дарил их девушкам в цепях солидарности, быстро разошлось по Сети. В нем Евгений, раздавая цветы, говорит: «Я присягу давал народу».

— Следующие полгода прошли в томительном ожидании увольнения и подготовке к этому событию. Я знал, что рано или поздно это произойдет. Почему не ушел сам в августе? Причина банальна — деньги. Моим однокурсникам, ушедшим тогда, выставили счет на 45 тысяч рублей. Мне не хватило смелости. Забавно, но моя сумма будет не сильно отличаться от этой. Увольняли меня просто смешно и нелепо: перевели в Минск (сбылась мечта) — и объявили 5 дисциплинарных взысканий за две недели. После 23-х поощрений! Ни о чем не жалею, — говорит Евгений.