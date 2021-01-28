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«Ни о чем не жалею». Уволили сморгонского пограничника, который в августе дарил женщинам цветы

28.01.2021 12:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сморгонского пограничника Евгения Трояна, который в августе дарил девушкам, стоящим в цепях солидарности, цветы, уволили. Видео с парнем в форме и с розами — оно появилось в телеграм-канале, который теперь нельзя называть, — быстро разошлось в Сети и даже попало в Instаgram Алексея Навального. Решение уволить военнослужащего из органов пограничной службы приняла аттестационная комиссия. Об этом Евгений написал в своем аккаунте в Instаgram.


Фото: smorgon.by

«„Евгений Леонидович, аттестационная комиссия приняла решение о вашем увольнении“. Я улыбнулся. Именно так закончилась моя военная карьера. Восемь с половиной лет я отдал службе в органах пограничной службы. Из них три с половиной провел в Сморгони. Смешно, но когда-то я сказал, что если меня распределят в Сморгонь, то это будет худшим наказанием.

Закончив институт пограничной службы в 2017 году, я бодро пошел вверх по карьерной лестнице. Было трудно, постоянно хотелось спать. Но мне нравилось то, чем я занимался», — написал уже бывший пограничник и рассказал, что все изменилось в августе прошлого года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Zhenia Troyan (@troyan_evgeny)

Мужчина был наблюдателем на одном из избирательных участков.

«Система была построена таким образом, чтобы „не свои“ люди не могли наблюдать за ходом голосования. До того, как повесили первый протокол, я был „свой“. Реальная цифра расходилась с той, что была в протоколе, на несколько десятков человек. Разумеется, я не промолчал. Принялись писать жалобу. Через 2 минуты мне позвонил начальник. Через 15 он уже был там… В один миг я стал „продажным бчбшником, польским шпионом и врагом народа“. Пострадали близкие, друзья. А еще — близкие моих коллег и солдат. Я не мог пойти на сделку с совестью, и на вопрос одного из молодых парней в зеленой форме о происходящем в стране ответил честно, без прикрас: рассказал о правовом дефолте, о бесчинствах людей в форме, о чрезмерном применении силы, о фальсификациях. Хотя и осуждаю насилие с любой стороны. Этот разговор стал известен моему экс-начальству», — рассказал в соцсетях Евгений.

После президентских выборов в Сморгони было горячо. Местные жители рассказывали, что на улицы города вышли около 4 тысяч человек, что для их тихого местечка — это «ого-го как много», ведь населения здесь — около 37 тысяч.

Видео с молодым человеком, когда он вышел на главную площадь Сморгони с красными розами и дарил их девушкам в цепях солидарности, быстро разошлось по Сети. В нем Евгений, раздавая цветы, говорит: «Я присягу давал народу».

— Следующие полгода прошли в томительном ожидании увольнения и подготовке к этому событию. Я знал, что рано или поздно это произойдет. Почему не ушел сам в августе? Причина банальна — деньги. Моим однокурсникам, ушедшим тогда, выставили счет на 45 тысяч рублей. Мне не хватило смелости. Забавно, но моя сумма будет не сильно отличаться от этой. Увольняли меня просто смешно и нелепо: перевели в Минск (сбылась мечта) — и объявили 5 дисциплинарных взысканий за две недели. После 23-х поощрений! Ни о чем не жалею, — говорит Евгений.

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Теги: Минск
 
 
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Видео с парнем в форме и с розами - оно появилось в телеграм-канале, который теперь нельзя называть, - быстро разошлось в Сети и даже попало в Instаgram Алексея...
 
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