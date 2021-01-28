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Журналистов не пустили на суд экс-директора отделения Белгазпромбанка в Могилеве - «ради безопасности»
28.01.2021 12:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве сегодня, 28 января, журналистов не пустили на продолжение суда по делу бывшего директора Белгазпромбанка Сергей Кармызова. На этом заседании планировался допрос Кармызова. Причинами недопуска журналистов в зал милиция назвала его заполненность и «безопасность участников уголовного процесса».
На предыдущие заседания, когда выступали свидетели, журналистов и других слушателей пускали свободно, причем зал был полупустой.
В день, когда по плану должны начать допрос обвиняемого Кармызова, путь в зал преградили милиционеры.
Сотрудник милиции, который преградил вход в общий коридор, где находится несколько залов заседаний, в том числе тот, где судят Кармызова, сказал журналисту TUT.BY, что зал полон и мест в нем нет. Но удостовериться в этом не позволил, как и не дал позвать из зала секретаря судьи.
Судья Жанна Пушкина, которая ведет процесс, проигнорировала вопрос журналиста TUT.BY о том, почему милиция запрещает даже войти в общий коридор.
На лестничной клетке возле входа в коридор, который преграждал милиционер, находился начальник отдела охраны правопорядка и профилактики Ленинского РОВД Могилева Тимур Пахоменко. На вопрос журналиста TUT.BY о том, почему не пускают в зал, он ответил:
— Ради безопасности участников уголовного процесса.
Как именно журналисты могут угрожать участникам уголовного процесса и почему их не пускают даже в коридор, Пахоменко не пояснил.
Журналисты написали жалобы на действия милиции и на нарушение Конституции Беларуси, а именно — принципа гласности, который гарантирует право присутствовать на открытых судебных процессах, которым и является слушание по делу Кармызова.
На предыдущем заседании в суде не заявлялось ходатайство какой-либо из сторон о том, чтобы сделать процесс или его часть закрытыми.
Что произошло. Кратко
Сергея Кармызова
Сергея Кармызова обвиняют в том, что он спланировал и организовал выдачу кредита на подставное лицо, за что получил денежное вознаграждение в размере 10% от суммы выданного кредита.
Потерпевшей по делу признана давняя знакомая Кармызова Светлана Цедик. В ноябре 2016 года Цедик получила в Могилевском филиале Белгазпромбанка потребительский кредит на 75 тысяч рублей на 5 лет. Сделала она это по просьбе знакомого и начальника — директора ОДО «Арсенал» Владимира Новикова. Они договорились, что Цедик оформит кредит на себя, а деньги отдаст Новикову, так как у Цедик хорошая кредитная история. При этом платить по кредиту должен был Новиков. Поручителем кредита выступила жена Новикова Елена и в качестве залога заявила собственную машину Toyota Land Cruiser стоимостью более 100 тысяч белорусских рублей.
Новиков по кредиту платил, пока в феврале 2019 года его не арестовали как подозреваемого в мошенничестве, а затем в августе за это осудили и дали тюремный срок. Жена Новикова выплачивать кредит отказалась. Цедик была вынуждена самостоятельно делать взносы.
Цедик рассказала об этой ситуации Кармызову, тот дал ей 4 тыс. рублей на погашение кредита и, по словам Цедик, «обещал, что банк не будет подавать в суд». Нужно лишь, чтобы она делала минимальные платежи по кредиту.
Но суд по кредиту все-таки состоялся в декабре 2019 года. На нем оказалось, что залоговая машина Toyota Land Cruiser уже продана и не является имуществом Елены Новиковой. В суде Цедик признала собственную ответственность по кредиту и свою вину в деле. Суд взыскал с нее деньги и наложил арест на имущество.
Заявление в милицию Цедик написала только в июне 2020 года. Перед или после задержания Кармызова, пока не уточняется. На данный момент, по словам Цедик, кредит погашен полностью. Ее личный взнос, указанный в иске, — 8181 рубль.
Что уже было в суде, мы подробно
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Журналистов не пустили на суд экс-директора отделения Белгазпромбанка в Могилеве - «ради безопасности»
Милиционеры запретили даже войти в общий коридор, где находится несколько залов заседаний.
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