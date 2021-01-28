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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Столичные квартиры теряют в цене Речь идет о б/у-секторе. За неделю, по подсчетам специалистов недвижимого рынка, жилье на вторичке просело в цене на 0,1%, в итоге - 1336 долларов стоит квадратный метр....

Речь идет о б/у-секторе. За неделю, по подсчетам специалистов недвижимого рынка, жилье на вторичке просело в цене на 0,1%, в итоге - 1336 долларов стоит квадратный метр. Стоимость квадрата в новых домах столицы, напротив, выросла на 0,3% - 1304 доллара его цена сегодня. А разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков недвижимости столицы составляет 32 доллара.