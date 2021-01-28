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Столичные квартиры теряют в цене

28.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Речь идет о б/у-секторе. За неделю, по подсчетам специалистов недвижимого рынка, жилье на вторичке просело в цене на 0,1%, в итоге - 1336 долларов стоит квадратный метр. Стоимость квадрата в новых домах столицы, напротив, выросла на 0,3% - 1304 доллара его цена сегодня. А разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков недвижимости столицы составляет 32 доллара. 
 
 
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Речь идет о б/у-секторе. За неделю, по подсчетам специалистов недвижимого рынка, жилье на вторичке просело в цене на 0,1%, в итоге - 1336 долларов стоит квадратный метр....
 
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